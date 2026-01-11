عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌‌ای مشترک اعلام کردند نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ایران (فراجا) با استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، ساچمه‌های فلزی، گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و ضرب‌وشتم، معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز را هدف قرار داده‌اند. این افراد در ۱۳ شهر و هشت استان هدف قرار گرفتند. بهار صبا در لندن از دیده‌بان حقوق بشر در این‌باره با برنامهٔ خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.