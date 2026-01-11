لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۴ تهران ۱۵:۴۰

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

درخواست دو نهاد بین‌المللی حقوق بشری از جامعه جهانی: سرکوبگران را مصون نگذارید

درخواست دو نهاد بین‌المللی حقوق بشری از جامعه جهانی: سرکوبگران را مصون نگذارید
Embed
درخواست دو نهاد بین‌المللی حقوق بشری از جامعه جهانی: سرکوبگران را مصون نگذارید

No media source currently available

0:00 0:04:37 0:00
لینک مستقیم

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌‌ای مشترک اعلام کردند نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ایران (فراجا) با استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، ساچمه‌های فلزی، گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و ضرب‌وشتم، معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز را هدف قرار داده‌اند. این افراد در ۱۳ شهر و هشت استان هدف قرار گرفتند. بهار صبا در لندن از دیده‌بان حقوق بشر در این‌باره با برنامهٔ خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG