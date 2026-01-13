ورود تجهیزات نظامی به جنگ اینترنت؛ اختلال استارلینک در ایران

رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که حکومت ایران در ادامه سرکوب اعتراضات سراسری در کشور، و هم‌زمان با تداوم قطع سراسری اینترنت، با استفاده از تجهیزات اخلال‌گر نظامی، دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» را نیز مختل کرده است؛ تحولی که منجر به کاهش شدید ترافیک این شبکه شده، و ناظران آن را اقدامی حکومتی در تقابل با گردش آزاد اطلاعات می‌دانند. در همین زمینه، با سورنا هاشمی، از اعضای سازمان پیشگامان آزادی اینترنت در کالیفرنیا گفت‌وگو کرده‌ایم و نخست از او دربارهٔ راه‌های اخلال در شبکهٔ ماهواره‌ای «استارلینک» پرسیدیم.