نماینده آمریکا در شورای امنیت: جامعه جهانی نباید شرایط جاری در ایران را تحمل کند

ایالات متحده در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که در کنار «مردم شجاع ایران» ایستاده است و سطح خشونت و سرکوب اعتراضات در ایران میتواند پیامدهای جدی برای صلح و امنیت بینالمللی داشته باشد.
در این نشست، مسیح علینژاد و احمدرضا باطبی نیز به دعوت ایالات متحده حضور داشتند و در سخنرانیهای خود خواستار اقدام عملی دونالد ترامپ در قبال سرکوب مردم معترض ایران شدند.
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در این نشست که شامگاه پنجشنبه ۲۵ دی برگزار شد، با تأکید بر اینکه «جامعهٔ جهانی نباید شرایط جاری در ایران را تحمل کند»، افزود دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهصراحت گفته است که برای جلوگیری از ادامهٔ کشتار در ایران «تمام گزینهها روی میز است».
آقای والتز همچنین ادعای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه اعتراضات «توطئهای خارجی برای زمینهسازی اقدام نظامی» است را رد کرد و گفت: «همه در جهان باید بدانند که این رژیم اکنون از همیشه ضعیفتر است و به همین دلیل چنین دروغی را مطرح میکند؛ به خاطر قدرت مردم ایران در خیابانها. آنها میترسند. آنها از مردم خودشان میترسند.»
والتز در مورد مواضع رئیسجمهور آمریکا در قبال اعتراضات گفت: «رئیسجمهور ترامپ مرد عمل است، نه اهل حرفهای بیپایان مانند آنچه در سازمان ملل میبینیم. او بهروشنی اعلام کرده که برای متوقف کردن کشتار، همهٔ گزینهها روی میز است.»
او در عین حال گفت هرچند ترامپ فعلاً رویکرد «صبر و مشاهده» در پیش گرفته و گفته شدت کشتارها کاهش یافته و برنامهای برای اعدامهای گسترده در دست نیست، اما واشینگتن همچنان تحولات را با دقت زیر نظر دارد.
اعتراضات سراسری در ایران که از هفتم دیماه آغاز شد، با سرکوب گسترده و شدید و «کشتار گسترده» معترضان مواجه شد. دونالد ترامپ بارها اعلام کرد که از معترضان حمایت میکند و به تهران هشدار داد که در صورت کشتار معترضان اقدام خواهد کرد.
با این حال روز پنجشنبه گفت به او اطلاع داده شده که کشتارها رو به کاهش است و در حال حاضر برنامهای برای اعدامهای گسترده وجود ندارد.
در واکنش به اظهارات نمایندهٔ آمریکا در سازمان ملل، غلامحسین درزی، معاون نمایندهٔ جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، آمریکا را به «دروغپردازی و تحریف واقعیتها» متهم کرد و گفت هرگونه «اقدام تجاوزکارانه، مستقیم یا غیرمستقیم» با «پاسخی قاطع، متناسب و قانونی» روبهرو خواهد شد.
نمایندهٔ روسیه نیز آمریکا را به تلاش برای توجیه «مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل» متهم کرد و گفت «تندروها در واشینگتن به خود بیایند».
سخنرانی مسیح علینژاد و احمدرضا باطبی
در این نشست، مسیح علینژاد و احمدرضا باطبی، دو روزنامهنگار و فعال سرشناس ایرانی، نیز به دعوت آمریکا حضور داشتند و هر دو در سخنرانی خود با لحن تند خواستار واکنش قاطع از سوی جامعهٔ جهانی به سرکوب اعتراضات در ایران شدند.
مسیح علینژاد با انتقاد از سکوت دبیرکل سازمان ملل گفت: «آقای دبیرکل، چرا از جمهوری اسلامی میترسید؟ چرا در برابر این همه جنایت فقط یک بیانیهٔ کوتاه صادر شده و بعد سکوت؟» او افزود: «شورای امنیت و شخص شما تاکنون موضع روشنی در برابر این سرکوب نگرفتهاید.»
او با تشریح وضعیت معترضان گفت: «مردم ایران کشته شدهاند. معترضان بیگناه با گلوله هدف قرار گرفتهاند، زندانی شدهاند، و ارتباطاتشان بهطور کامل قطع شده است. اینترنت ندارند، تلفن ندارند، حتی تلفنهای خانگی هم قطع شده است. هیچ راهی ندارند که صدایشان را به جهان برسانند.»
علینژاد همچنین خواستار محاکمهٔ آمران و عاملان سرکوب شد و گفت: «عدالت باید اجرا شود. اگر جهان اقدام جدی نکند، شرایط بدتر خواهد شد.»
او همچنین به سیاست سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به نمایندهٔ جمهوری اسلامی ایران در نشست شورا گفت: «شما سه بار تلاش کردید من را بکشید.» علینژاد به محاکمهٔ افرادی در آمریکا اشاره کرد که بهگفتهٔ او اعتراف کردهاند به دستور سپاه پاسداران مأمور ترور او بودهاند.
او با اشاره به استقبال مردم ایران از وعدههای دونالد ترامپ و با انتقاد از سیاستهای گذشتهٔ غرب افزود: «مردم اقدام میخواهند، نه جلسه و وعدههای توخالی. جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. مثل داعش عمل میکند و باید مانند داعش با آن برخورد شود تا مردم ایران نجات پیدا کنند.»
احمدرضا باطبی، دیگر روزنامهنگار و فعال ایرانی که به دعوت آمریکا در این نشست حضور داشت، در سخنان خود گفت: «رژیم ایران یک حکومت عادی نیست؛ یک فرقه است که اسلحه و پول در اختیار دارد و مأموریتش صدور ایدئولوژی به کشورهای دیگر است.»
او افزود: «این حکومت یکسری مالهکش دارد که تلاش میکنند چهرهاش را سفیدشویی کنند، در حالی که قربانیانش را بینام و نشان دفن میکند.»
باطبی همچنین با اشاره به تجربهٔ زندان و شکنجهٔ خود گفت «من و بسیاری دیگر سالها شکنجه شدیم. نمیتوان با جمهوری اسلامی با دست خالی جنگید» و همچون علینژاد خطاب به ترامپ تأکید کرد: «ما به اقدام عملی نیاز داریم. مردم ایران به کمک شما احتیاج دارند و نباید تنها گذاشته شوند.»