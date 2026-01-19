در پی برخورد دو قطار تندرو در جنوب اسپانیا، دستکم ۳۹ نفر جان باختند و بیش از ۱۲۰ نفر زخمی شدند. این حادثه که شامگاه یکشنبه ۲۹ دی در نزدیکی شهر آداموس در استان کوردوبا رخ داد، مرگبارترین سانحه ریلی اسپانیا از سال ۲۰۱۳ به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این برخورد حوالی ساعت ۷:۴۵ شب به وقت محلی روی داد؛ زمانی که یک قطار تندرو از ریل خارج شد و با قطاری که از روبهرو در حرکت بود، برخورد کرد. خدمات اورژانس اعلام کردند ۴۸ نفر از زخمیها همچنان در بیمارستان بستری هستند و ۱۲ نفر در بخش مراقبتهای ویژه قرار دارند. تصاویر پهپادی منتشرشده از محل حادثه، واگنهای واژگونشده و عملیات امداد در نورافکنهای شبانه را نشان میدهد.
اوسکار پوئنته، وزیر ترابری اسپانیا، با اعلام افزایش شمار جانباختگان به ۳۹ نفر گفت علت حادثه هنوز مشخص نیست و بررسیها ادامه دارد. به گفته شرکت دولتی رنفه، حدود ۴۰۰ مسافر در دو قطار حضور داشتند. یکی از قطارها متعلق به شرکت «ایریو» در مسیر مالاگا به مادرید بود و قطار دیگر «آلویا» بهسوی هوئلوا حرکت میکرد و هنگام برخورد حدود ۲۰۰ کیلومتر در ساعت سرعت داشت.
در پی این سانحه، بیش از ۲۰۰ قطار در مسیرهای میان مادرید و منطقه اندلس، از جمله کوردوبا، سویا و گرانادا، لغو شد. دفتر نخستوزیر اسپانیا اعلام کرد پدرو سانچز برنامههای روز دوشنبه خود را لغو کرده است.
شبکه قطار تندروی اسپانیا با بیش از ۳۶۰۰ کیلومتر طول، بزرگترین شبکه در اروپا و دومین در جهان پس از چین است. این شبکه در سالهای اخیر با انتقادهایی درباره تأخیرها و آسیبپذیری در برابر سرقت کابل مواجه بوده است.
۱۴ کشته و دهها مفقود پس از آتشسوزی مهیب در مرکز خرید در کراچی
در پی آتشسوزی گسترده در یک مرکز خرید بزرگ در شهر کراچی، دستکم ۱۴ نفر جان باختهاند و بیش از ۶۰ نفر همچنان مفقود هستند. به گزارش رویترز، این آتشسوزی شامگاه شنبه در مجتمع چندطبقه «گُل پلازا» آغاز شد؛ بازاری با حدود ۱۲۰۰ مغازه که در مرکز تاریخی کراچی قرار دارد.
آتشنشانان از بامداد دوشنبه جستوجو در میان بقایای دودگرفته ساختمان را آغاز کردهاند، اما به گفته نیروهای امدادی، ناپایداری سازه و حجم زیاد آوار، عملیات نجات را با دشواری جدی روبهرو کرده است. تصاویر منتشرشده شعلههای گسترده، فلزات پیچخورده و تابلوهای فرو ریخته مغازهها را نشان میدهد.
جاوید عالم اودهُ، رئیس پلیس کراچی، اعلام کرد که احتمال میرود اتصالی برق عامل آغاز آتشسوزی بوده باشد. او هشدار داد با ادامه عملیات جستوجو، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. به گفته مقامها، شماری از مجروحان پس از درمان از بیمارستان مرخص شدهاند.
این حادثه خشم برخی شهروندان و کسبه را برانگیخته و گزارشها از انتقادها نسبت به زمان واکنش نیروهای آتشنشانی حکایت دارد.
آتشسوزی «گُل پلازا» ممکن است مرگبارترین سانحه از این دست در کراچی در سالهای اخیر باشد.