تأیید وقوع آزار جنسی معترضان بازداشتی در گفتوگو با سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان
کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکهٔ حقوق بشر کردستان، ساکن آلمان، در گفتوگو با رادیو فردا دریافت گزارشهایی دربارهٔ مواردی از آزار جنسی بازداشتشدگان اعتراضهای اخیر را تأیید کرد. آقای کرمانشاهی در این گفتوگو همچنین از وجود جو امنیتی شدید در شهرهای کردنشین ایران خبر داده است. به گفتهٔ این کنشگر حقوق بشر، شماری از شهروندان مناطق کردنشین برای برقراری تماس در شرایط خاموشی ارتباطی داخل کشور، با سفر به مناطق مرزی میکوشند که دربارهٔ وضعیت خود اطلاعرسانی کنند. آقای کرمانشاهی همچنین میگوید شبکه حقوق بشر کردستان گزارشهایی موثق از سرکوب مرگبار معترضان در ایران دریافت کرده است.
دی ۲۹, ۱۴۰۴
