سه شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴

ولیعهد پیشین ایران به چهره‌ای «گریز ناپذیر» تبدیل شده است

عباس میلانی، مورخ، پژوهشگر و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، اخیراً در مقاله‌ای در نشریۀ فارین پالیسی با عنوان «ولیعهد ایران به چهره ای «گریز ناپذیر» تبدیل شده» به بازخوانی جایگاه سیاسی رضا پهلوی پرداخته است . رادیو فردا در این زمینه با عباس میلانی گفت‌وگو کرده و در نخستین سؤال از این پژوهشگر پرسید: دلایل و معیارهای او برای «گریز ناپذیر» بودن نقش شاهزاده رضا پهلوی چیست؟

