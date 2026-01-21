روایت کشته شدن رضا اسکندرپور، معترض ۳۷ ساله در آریاشهر تهران
رضا اسکندرپور، معترض ۳۷ ساله، روز ۱۸ دیماه موبایل و سوئیچ ماشین خود را به مادرش داد و برای اعتراض به خیابان رفت. دو روز بعد خانوادهاش، پیکر او را در کهریزک در میان انبوهی از اجساد شناسایی کردند. علیرضا زارعزاده، دایی رضا اسکندرپور، که ساکن لندن است به رادیوفردا گفت که خواهرزاده او در حالی که به یکی از زخمیها کمک میکرد از سوی تک تیراندازها، هدف شلیک قرار گرفت. این گفتوگو را بشنوید:
از همین مجموعه
-
-
-
-
-
دی ۲۹, ۱۴۰۴
چرا ترامپ خواستار پایان رهبری خامنهای شده است؟
-