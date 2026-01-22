کشتار معترضان چه تأثیراتی بر حافظۀ جمعی ملت ایران میگذارد؟
در اعتراضات سراسری اخیر در ایران، به روایت نهادهای حقوق بشری و شاهدان عینی خونینترین سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد. هرچند مقامهای ایرانی روز چهارشنبه اول بهمن ادعا کردند که در اعتراضات، سههزار و ۱۱۷ نفر کشته شدند، اما آمار واقعی جانباختگان، مجروحان و بازداشت شدگان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار کشته شدگان می تواند حتی بالاتر از آنچه پیشتر تصور می رفت هم باشد. از نگاه جامعه شناسی تجربه چنین کشتاری بر حافظه جمعی یک ملت چه تاثیراتی خواهد داشت و پیامدهایش چه خواهد بود. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا در اینباره با الهه روانشاد از رادیوفردا گفتوگو کرده است.