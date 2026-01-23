پیام اخوان: باید به جای انتقام، عدالت را جایگزین کنیم

در آستانه برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، توجه نهادهای بین‌المللی بار دیگر به ابعاد سرکوب اعتراضات اخیر جلب شده است. این نشست به درخواست شماری از کشورها، از جمله آلمان و بریتانیا، و بر پایه گزارش‌هایی که از خشونت گسترده، کشتار معترضان و نقض جدی حقوق بین‌الملل حکایت دارد، برگزار می‌شود. در جلسه روز جمعه، شورای حقوق بشر سازمان ملل، از پیام اخوان، استاد ارشد حقوق بین‌الملل در دانشگاه مک‌گیل کانادا و وکیل برجسته حقوق بشر دعوت کرده تا به عنوان نماینده جامعه مدنی ایران در محل جایگاه ریاست نشست ویژه شورای حقوق بشر، شکایتی حقوقی درباره جنایت علیه بشریت مطرح کند؛ اقدامی که به گفته او هدفش جایگزین‌کردن عدالت به‌جای انتقام است. پیام اخوان، در گفت و گو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ داده که برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در این مقطع زمانی چه اهمیت حقوقی و سیاسی دارد؟