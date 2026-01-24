لینک‌های قابلیت دسترسی

گفتگو با نیره توحیدی؛ زمینه‌ها و بستر اجتماعی بروز خشونت و اعتراض در ایران

گفتگو با نیره توحیدی؛ زمینه‌ها و بستر اجتماعی بروز خشونت و اعتراض در ایران
گفتگو با نیره توحیدی؛ زمینه‌ها و بستر اجتماعی بروز خشونت و اعتراض در ایران

شاهد موج سرکوب گستردهٔ اعتراض‌های مردمی از سوی حکومت بوده و هستیم. در مقابل خشم فروخوردهٔ معترضان در برابر سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت و شرایط هر روز بدتر اقتصادی و معیشتی، رفتارهای اعتراضی را می‌تواند به سطحی دیگر از آنچه سراغ داریم سوق دهد. روایت‌ها و نشانه‌ها حاکی از جان‌باختن هزاران تن بر اثر خشونت عریان و سرکوبگری بی‌سابقهٔ حکومت است. در این باره با نیره توحیدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا، گفت‌وگو کرده‌ایم. نیره محمدی که مؤسس برنامهٔ مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایلتی کالیفرنیا است ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که زمینه‌ها و بستر اجتماعی بروز خشونت و اعتراض در ایران امروز چیست؟

