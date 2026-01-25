میلاد حسنزاده؛ معترضی که میخواست خبر جانباختنش «مثل بمب بترکد»
در میان تصاویر و مطالب مربوط به کشتهشدگان اعتراضهای اخیر در ایران، تصویر وصیتنامه کوتاه یک معترض نوجوان در میان کاربران توجههای زیادی را به خود جلب کرده است. میلاد حسنزاده نوجوان ۱۷ سالهای بود که در اثر اصابت دو گلوله در محله نازیآباد تهران جان خود را از دست داد. او چند روز پیش از جانباختن، در یادداشتی چهارخطی وصیت کرده بود اگر کشته شدم «شاد باشید چون ترجیح دادم با غیرت و با شرف زندگی کنم». میلاد در این دستنوشته با لحن خودش، نوشته بود: «هر بلایی سرم اومد، میخوام خبرش مثل بمب بترکه، تا بشم الگوی بقیه همنسلیهام.» محمدرضا حسنزاده، برادر میلاد، که ساکن کشور استونی است، در گفتوگو با رادیو فردا از برادر جانباختهاش و روایت کشتهشدن او گفته است.
