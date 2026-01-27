لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۳:۱۵

چرا سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ خشن‌ترین و خونبارترین در چهار دهه گذشته شد؟

کشتار گسترده و بی‌سابقهٔ معترضان در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ و شیوه‌های خشونت‌بار به‌کاررفته در سرکوب این اعتراضات توسط دستگاه‌های امنیتی- قضایی جمهوری اسلامی، تفاوت های آشکاری در برخورد با اعتراضات مردمی در چهار دهه گذشته دارد. سوران منصورنیا، پژوهشگر در دانشگاه خرونینگن هلند که برادرش برهان منصورنیا را در اعتراضات آبان ۹۸ از دست داد، از شباهت‌ها و تفاوت‌های شیوه سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ در مقایسه با اعتراضات دی ماه امسال می‌گوید.

