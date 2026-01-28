ترکیه از بازداشت شش نفر به اتهام «جاسوسی سیاسی و نظامی برای سپاه پاسداران» خبر داد

مقامهای ترکیه اعلام کردند در یک عملیات هماهنگ در پنج استان این کشور شش مظنون، شامل یک تبعه ایران و پنج شهروند ترکیه، به اتهام «جاسوسی سیاسی و نظامی» برای سرویسهای اطلاعاتی ایران بازداشت شدند.
خبرگزاری دولتی آناتولی روز چهارشنبه ۸ بهمن گزارش داد این عملیات با هدایت دادستانی کل استانبول و با همکاری ادارهٔ مبارزه با تروریسم پلیس استانبول و سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) انجام شده است.
بر اساس پروندهٔ قضایی، بازرسان میگویند مظنونان با افسران اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط مستقیم بودهاند.
طبق گزارش آناتولی، این گروه متهم است که اطلاعات حساس درباره تأسیسات نظامی ترکیه، از جمله پایگاه هوایی اینجرلیک در منطقه آدانا، و نیز «دیگر نقاط حساس در ترکیه و کشورهای ثالث» را جمعآوری کرده و همچنین «پشتیبانی لجستیکی» از این فعالیتها ارائه داده است.
آناتولی میافزاید که مظنونان اقدام به شناسایی و مراقبت از اینجرلیک کرده، در قاچاق پهپادها از مسیر ترکیه برای استفاده علیه کشورهای ثالث نقش داشته و اطلاعات گردآوریشده را به رابطهای خود در سپاه منتقل کردهاند.
در این عملیات، یورشهای همزمان در شهرهای استانبول، وان، سامسون، یالووا و آنکارا انجام شد و متهمان پس از طی مراحل امنیتی بازداشت و به دادگاه معرفی شدند.
در همین حال، شبکه «آ خبر» ترکیه در گزارش این موضوع جزئیات بیشتری ارائه داد و نوشت که این «هسته» توسط دو نفر که آنها را «مأموران اطلاعاتی ایران» معرفی کرده هدایت میشده است.
«آ خبر» همچنین مدعی شده که عملیات مشترک میت و پلیس، شبکهای را خنثی کرده که «از شناسایی پایگاه اینجرلیک تا طراحی برای تشکیل تیمهای ترور» را در دستور کار داشته است.
بر اساس گزارش تبعه ایران عضو این گروه که بازداشت شده، انتقال پهپادهای مسلح SİHA را از ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی و قبرس جنوبی از طریق شرکتهایی که مالک آنها بوده برنامهریزی کرده است.
«آ خبر» مینویسد دو نفر از بازداشتیها در اکتبر ۲۰۲۵ به ایران سفر کرده و در ارسال محمولههای پهپادی نقش داشتهاند. این گزارش اضافه میکند که کیکی از بازداشتیها نیز در اظهارات خود از دریافت «پیشنهادهایی درباره اجرای عملیات علیه چهرههای مخالف» سخن گفته است.
این در حالی است که خبرگزاری دولتی آناتولی در گزارش خود وارد برخی از این جزئیات نشده و صرفاً چارچوب کلی اتهامات و روند عملیات و بازداشت را بیان کرده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
این نخستین بار نیست که ترکیه از بازداشت عوامل اطلاعاتی مظنون به ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر میدهد.
اسفند ۱۴۰۳ نیز نیروهای امنیتی ترکیه از بازداشت پنج نفر به اتهام «جاسوسی برای ایران» خبر داده و اعلام کرده بودند که این پنج نفر «مظنون به ارتباط با عناصر اطلاعاتی سپاه پاسداران» هستند. دادستانی استانبول در آن زمان اتهام مظنونان بازداشتشده را «جاسوسی نظامی و سیاسی» اعلام کرده بود.
در سالهای گذشته نیز چندین نفر در ترکیه به اتهام «جاسوسی برای ایران» یا «همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران» بازداشت شدهاند. از جمله سه سال پیش نیروهای امنیتی ترکیه بیش از ۱۰ نفر را به اتهام تلاش برای ربودن یک نظامی پیشین ایران بازداشت کردند.
همچنین شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شدهاند که از جمله آنها میتوان به ربایش حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، اشاره کرد که در مهر ۱۳۹۹ در استانبول ربوده و سپس در ایران اعدام شد.
در سالهای اخیر گزارشهای دیگری هم دربارهٔ تلاش عوامل مرتبط با سپاه پاسداران برای کشتن شهروندان اسرائیلی در ترکیه و بازداشت چندین نفر در این ارتباط منتشر شده است.