امیرارجمند: مخاطبان میرحسین موسوی مردم داخل کشورند برای کنار زدن خامنهای
میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، در تازهترین موضعگیری خود پس از خشونتهای دیماه ۱۴۰۴ در بیانیهای سرکوب خونین اعتراضها را «خیانت و جنایتی بزرگ در حق مردم» خواند و خواستار برگزاری همهپرسی قانون اساسی و تغییر حکومت در ایران بدون مداخلۀ خارجی شد. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه در اینباره با برنامه رادیویی ایستگاه ۱۹ گفت و گو کرده است.
