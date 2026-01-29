میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود پس از خشونت‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ در بیانیه‌ای سرکوب خونین اعتراض‌ها را «خیانت و جنایتی بزرگ در حق مردم» خواند و خواستار برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و تغییر حکومت در ایران بدون مداخلۀ خارجی شد. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه در این‌باره با برنامه رادیویی ایستگاه ۱۹ گفت و گو کرده است.