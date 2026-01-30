کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اذعان به این‌که تعدادی دانش‌آموز زیر ۱۸ سال نیز در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده‌اند، از بی‌پاسخ ماندن نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی در مورد دانش‌آموزان کشته‌شده و بازداشت‌شده خبر داد.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، روز جمعه ۱۰ بهمن به خبرگزاری ایلنا گفت در این نامه علاوه بر سؤال در مورد دانش‌آموزان بازداشت‌شده، دربارهٔ آمار دانش‌آموزان کشته و مجروح‌شده نیز سؤال شده، «اما تاکنون پاسخی به این نامه دریافت نکرده‌ایم».

فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس، نیز گفت: «آن‌چه مسلم است، در میان این افراد، تعدادی دانش‌آموز زیر ۱۸ سال وجود دارند.»

ابراهیم‌پور همچنین در واکنش به موضع اخیر وزارت آموزش و پرورش مبنی بر این‌که «بیشتر بازداشت‌شدگان بازمانده از تحصیل بوده‌اند و تنها در سن دانش‌آموزی قرار داشتند»، گفت: «مطابق قوانین، تمام افراد در سن پیش‌دبستانی تا پایه دوازدهم دانش‌آموز محسوب می‌شوند.»

این نماینده مجلس، به‌رغم بی‌پاسخ ماندن نامه کمیسیون آموزش به فرماندهی نیروی انتظامی، ادعا کرده است «برخوردها با دانش‌آموزان، بر اساس این‌که افراد زیر ۱۸ سال تابع شرایط و ضوابط خاص خود هستند، در همین چارچوب انجام می‌شود».

این اظهارات رسمی در حالی است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در کانال تلگرامی خود و در قالب پرونده‌ای با عنوان «نیمکت‌های خالی»، تا روز دهم بهمن نام یکصد دانش‌آموز را منتشر کرده که در سرکوب خشونت‌بار به دست مأموران حکومت جمهوری اسلامی در دی‌ماه کشته شدند.

این شورا می‌گوید اسامی و تصاویر این کودکان را بر اساس اخبار منتشرشده در شبکه‌های قابل اعتماد و منابع معتبر منتشر کرده و به‌مرور آن را تکمیل می‌کند.

پایگاه حقوق‌بشری هرانا اعلام کرده‌ که تا نهم بهمن موفق شده کشته شدن حدود شش هزار نفر و یکصد معترض شامل دست‌کم ۱۱۸ کودک (زیر ۱۸ سال) را تأیید کند و همچنان در حال بررسی و راستی‌آزمایی هویت بیش از ۱۷ هزار کشتهٔ دیگر است.

کانال شورای هماهنگی فرهنگیان گزارش‌های جداگانهٔ متعددی از دانش‌آموزان بازداشت‌شده نیز در روزهای اخیر منتشر کرده است.

کانال فرهنگیان روز جمعه دهم بهمن نوشت یک مورد از آن‌ها مربوط به «دانش‌آموزی به نام ئاسو کیخسروی، دانش‌آموز ۱۷ ساله اهل جوانرود است که پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، سه روز است که هیچ خبری از او در دست نیست و تا زمان انتشار خبر، محل نگهداری و وضعیت جسمی و روانی او نامعلوم است».

در نمونه‌ای دیگر، این کانال خبری از بازداشت علی عیوضی، ۱۶ ساله، دانش‌آموز اهل باغملک، در بامداد ۱۹ دی ۱۴۰۴ «در پی یورش بیش از ۶۰ نیروی نقاب‌دار و مسلح به خانه» خبر داده و می‌گوید «این نوجوان تحت بازجویی قرار دارد و مأموران امنیتی او را برای اعتراف اجباری علیه برخی نزدیکانش تحت فشار گذاشته‌اند».

رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید این جزئیات نیست، اما سازمان عفو بین‌الملل، سوم بهمن ماه، اعلام کرد منابع مستقل و اطلاعات گردآوری‌شده توسط عفو بین‌الملل حاکی از آن است که شمار بازداشت‌شدگان به «ده‌ها هزار نفر» می‌رسد و در میان آنان کودکان و نوجوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی دیده می‌شوند.

در نمونه‌ای از این موارد، پیشتر برخی منابع حقوق بشری از انتقال «دست‌کم ۱۵۰ زن بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری که بخش قابل‌توجهی از آنان را دانش‌آموزان دختر تشکیل می‌دهند، به بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز» خبر داده بودند.

این گزارش‌ها در حالی است که برخی شهروندان در برخی نقاط ایران از اعزام مأموران حکومتی به مدارس و گفت‌وگو با دانش‌آموزان برای تحمیل روایت رسمی حکومت در مورد اعتراضات خبر داده‌اند.

در روایت حکومت، معترضان دی‌ماه «آشوبگر و تروریست خیابانی» خوانده شده‌اند که به مردم تیراندازی کرده و حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر را کشته‌اند. این در حالی است که تصاویر و اسناد پرشمار و گسترده‌ای از تیراندازی مستقیم مأموران حکومتی از جمله با سلاح‌های جنگی و به‌خصوص از روی پشت‌بام ساختمان‌های دولتی و حکومتی به مردم منتشر شده است.