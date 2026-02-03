با شدت گرفتن احتمال برگزاری نشستی با حضور نمایندگان ایران و آمریکا و وزیران خارجه برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه در ترکیه، گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ موضوعات این نشست شدت گرفته است. از آن‌جا که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در هفته‌های اخیر چندین بار به موضوع برنامهٔ هسته‌ای ایران و لزوم جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی صحبت کرده است، این موضوع بار دیگر زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته و ایده‌هایی نیز در این زمینه مطرح شده است. برای بررسی این موضوع با طارق رئوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین، گفت‌وگو کرده‌ایم. آقای رئوف پیش‌تر به‌عنوان رئیس دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی‌آزمایی و امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ فعالیت می‌کرد. او در این سمت، با پرونده‌های راستی‌آزمایی با اولویت بالا، مرتبط با ایران، عراق، لیبی، کره شمالی، کره جنوبی و سوریه سروکار داشته است.