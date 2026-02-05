روزنامهٔ «واشینگتنپست» که جف بزوس میلیارد معروف آمریکایی مالک آن است، اعلام کرد حدود یکسوم از کارکنان این روزنامه شامل روزنامهنگاران و کارکنان دیگر بخشها تعدیل نیرو میشوند.
بر اساس اعلام این روزنامه در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن، تعدیل نیروی این رسانه به حذف بخش ورزشی در شکل فعلی، تعطیلی پوشش کتاب و کوچکتر شدن بخشی از فعالیتهای بینالمللی منجر میشود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این تصمیم در یک جلسهٔ آنلاین سراسری به کارکنان اعلام و سپس ایمیلهایی برای افراد ارسال شده است که در آن مشخص شده موقعیت شغلی آنان حذف شده است یا خیر.
در کنار حذف بخش ورزشی و پوشش کتاب، چند حوزهٔ خارجی نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و حضور بینالمللی روزنامه کاهش مییابد. همچنین در پوشش محلی/مترو و تیمهای ویرایشی بازسازی انجام خواهد شد و انتشار پادکست پرمخاطب روزانۀ «Post Reports» نیز متوقف میشود.
گزارشها به نقل از نمایندگان اتحادیهٔ کارکنان حاکی است که تحریریۀ این روزنامه «صدها نفر» از نیروهای خود را از دست میدهد.
مت موری، سردبیر اجرایی واشینگتنپست، این اقدام را «دردناک اما ضروری» توصیف کرده و گفته است که هدف از این تصمیم قرار دادن روزنامه بر «پایهای محکمتر» و سازگار شدن با تغییرات فناوری و دگرگونی در عادتهای مصرف خبر است.
بهگفتۀ او، این رسانه دیگر نمیتواند «همهچیز برای همه» باشد و باید تمرکز خود را بازتعریف کند.
با این حال، این تعدیل نیرو در فضای سیاسی واشینگتن و همزمان با بحثهای اخیر دربارهٔ جهتگیری و تصمیمهای مدیریتی/مالکیتی واشینگتنپست، بازتاب گستردهای پیدا کرده است.
شماری از روزنامهنگاران واشینگتنپست که در فهرست تعدیل نیرو قرار گرفتهاند، در شبکهٔ ایکس از اخراج خود خبر داده و در این باره نوشتهاند. از جمله یکی از آنها یگانه تربتی که با اعلام خبر اخراج خود نوشت: «کار کردن در این روزنامه، بهویژه فعالیت بهعنوان خبرنگار خارجی در پوشش خبرهای ایران و ترکیه طی چند ماه کوتاه گذشته، برای من تحقق یک رؤیا بود.»
«اتحادیهٔ کارکنان رسانهای واشینگتن–بالتیمور» در بیانیهای هشدار داده که «توخالی شدن تحریریه» پیامدهای جدی برای کیفیت روزنامهنگاری خواهد داشت و میشد که از این اخراجها اجتناب کرد.
برخی منتقدان نیز این موج اخراج را در چارچوب تصمیمها و رویکردهای جف بزوس، مالک واشینگتنپست، ارزیابی کرده و آن را نشانهای از تغییر مسیر تحریریه و تضعیف نقش نظارتی رسانهها دانستهاند.
روزنامهٔ گاردین از قول مارتی بارون، سردبیر پیشین واشینگتنپست، نقل کرده که این روز «از تاریکترین روزها» در تاریخ روزنامه بوده و از تلاشها برای «جلب نظر» دونالد ترامپ انتقاد کرده است.
این انتقادها در حالی مطرح میشود که در ماههای گذشته نیز برخی تصمیمهای مدیریتی و تغییرات در بخش دیدگاهها با واکنشهای داخلی و بیرونی همراه شده بود.
وضعیت کنونی واشینگتنپست نقطهمقابل وضعیت رقیب دیرینهٔ آن، نیویورکتایمز، است که در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته و طی دهه گذشته شمار کارکنان خود را نیز دو برابر کرده است.