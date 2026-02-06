مصطفی مهرآیین، جامعهشناس و استاد دانشگاه که بهدلیل نامههای صریحش به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده بود، از تأیید حکم حبس در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و اعلام کرد باید تا ۱۸ بهمن خود را به زندان معرفی کند.
بر اساس رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده است، مصطفی مهرآیین، در مجموع به هشت سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده است، با این حال، طبق مقررات مربوط به تجمیع مجازاتها، پنج سال حبس بهعنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
دادگاه انقلاب اسلامی آقای مهرآیین را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به یک سال حبس و بابت «اهانت به مقام رهبری» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
مصطفی مهرآیین ۱۵ بهمن اعلام کرد که ابلاغیه اجرای حکم را دریافت کرده و باید ظرف سه روز برای گذراندن پنج سال حبس خود را به زندان معرفی کند.
او در این پیام نوشته است که روند رسیدگی و اجرای حکم «در فاصله دو ماه» و «به سرعت برق و باد» انجام شده و پیش از این نیز با احضارهای مکرر، گرفتن «توبهنامههای اجباری» و محدودیتهای غیررسمی از سخن گفتن منع شده بود.
مصطفی مهرآیین، استادیار جامعهشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در یک سال اخیر با انتشار چند نامهٔ سرگشاده خطاب به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری او از قدرت شده بود.
او در سومین نامه خود که خردادماه امسال و پیش از بازداشتش منتشر شد، نوشت: «چه بخواهید و چه نخواهید، مردم این سرزمین، از همه طیفها، دیگر شما را حاکم مشروع خود نمیدانند و تداوم حضور شما در سیاست، مایهٔ ننگ خرد، اخلاق و تاریخ سیاسی این سرزمین است.»
او در ادامه خطاب به خامنهای نوشته بود کنارهگیری کند تا گروهی از نخبگان داخل و خارج، متولی اداره کشور شوند و افزوده بود: «تنها لطف مردم به شما این خواهد بود که مبتنی بر خرد و اخلاق اجازه دهند به زندگی معمول خود ادامه دهید و طبق اصل عدالت با شما رفتار شود.»
در حکم صادره علیه مصطفی مهرآیین و بهعنوان مجازات تکمیلیُ او همچنین بهمدت دو سال از فعالیت در فضای مجازی، رسانهها، احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی محروم و از خروج از کشور ممنوع شده است.
مهرآیین در بخش پایانی سومین نامهاش با تأکید بر «پایان جمهوری اسلامی» نوشته بود: «مبادا با ایجاد آشوب و اختناق، وضعیت کشور را از آنچه هست، سیاهتر کنید. پایان نظم جمهوری اسلامی فرارسیده است... مبادا به فکر خونریزی، استبداد، و سرکوب بیفتید. بگذارید هم خانوادههای خودتان و هم مردم ایران، زندگی عادی را تجربه کنند.»
آقای مهرآیین روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، دو روز پس از حمله اسرائیل به ایران، بازداشت شد.
او فروردین امسال نیز در گفتوگو با رادیو فردا با اشاره به تحولات اجتماعی گفته بود: «بهعنوان جامعهشناسی که فقط روی جامعه را نمیبینم بلکه لایههای عقبتر جامعه را هم میبینم، حس میکنم که جامعهٔ ما در حال شکل دادن یک وضعیت کاملاً جدید است. آن چیزی که در سرلوحهٔ این وضعیت جدید نوشته شده، قدرت مردم است.»
انتقادهای مستقیم چهرههای مدنی و سیاسی و دانشگاهی به علی خامنهای در داخل کشور در سالهای اخیر بیشتر و در عین حال صریحتر شده و در اغلب موارد نیز به بازداشت آنان منجر شده است. در اعتراضات گستردهٔ دیماه نیز که با سرکوب خونبار حکومت مواجه شد، شعار علیه خامنهای از اصلیترین شعارهای مردم در تمام تجمعات بود.
در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل کشور با انتشار نامهای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنهای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند. این فعالان مدنی و سیاسی نیز بعدها بازداشت، محاکمه و زندانی شدند.