مطالعهای در نروژ نشان میدهد زنان واکسینهشده علیه اچپیوی به غربالگریهای کمتری برای سرطان دهانهٔ رحم نیاز دارند.
به گزارش رویترز، پژوهشگران این مطالعه اعلام کردند زنانی که بین ۱۲ تا ۲۴ سالگی واکسن HPV دریافت کردهاند، تنها هر ۱۵ تا ۲۵ سال یکبار به غربالگری نیاز دارند. به این ترتیب، این افراد در طول عمر خود فقط دو یا سه بار آزمایش خواهند شد.
بر اساس این گزارش، زنانی که در سنین ۱۹ تا ۲۱ سالگی واکسینه شدهاند، باید از ۲۵ سالگی هر ۲۰ سال یکبار غربالگری شوند و افرادی که بین ۲۵ تا ۳۰ سالگی واکسن زدهاند، هر ۱۰ سال یکبار به آزمایش نیاز دارند.
طبق دستورالعملهای موجود، غربالگری پس از ۶۵ سالگی میتواند متوقف شود.
پژوهشگران با استفاده از دادههای سلامت دولتی و مدلسازی رایانهای، پیامدهای بلندمدت سلامت و اقتصادیِ راهبردهای مختلف غربالگری پس از واکسیناسیون با واکسنهای هدفگیرندهٔ دوظرفیتی (دو نوع) یا ۹ظرفیتی (۹ نوع) اچپیوی، از جمله واکسن «گارداسیل ۹»، را بررسی کردند.
آنها تأکید کردند اجرای موفق این توصیهها به وجود نظام ثبت دقیق واکسیناسیون و برنامههای منسجم غربالگری، مانند آنچه در نروژ وجود دارد، وابسته است.
در سرمقالهای که همراه این مطالعه منتشر شده، آمده است در کشورهایی مانند ایالات متحده که فاقد ثبت ملی واکسیناسیون یا برنامههای سازمانیافتهٔ غربالگری هستند، اجرای توصیههای فردمحور ممکن است با دشواریهایی همراه باشد.
با این حال، نویسندگان تأکید کردهاند که نتایج این تحقیق نشان میدهد میتوان بدون کاهش سطح پیشگیری، فاصلهٔ بین غربالگریها را در زنان واکسینهشده افزایش داد. بهگفتۀ آنان، با گسترش پوشش واکسیناسیون و تقویت ایمنی جمعی، در آینده ممکن است سن آغاز غربالگری بالاتر رود و فاصلهٔ بین آزمایشها در کل جمعیت افزایش یابد.
واکسن اچپیوی در ایران نیز تزریق میشود، اما جزو برنامهٔ ملی واکسیناسیون نیست و معمولاً بهصورت اختیاری و با پرداخت هزینه توسط خود فرد تهیه و تزریق میشود.
در پژوهشی جداگانه که در نشریهٔ The BMJ منتشر شده است، محققان چینی اعلام کردند آزمایش خون قاعدگی برای شناسایی اچپیوی میتواند به جایگزینی قابلاتکا برای روشهای فعلی غربالگری سرطان دهانهٔ رحم تبدیل شود.
در این مطالعه که بیش از سه هزار نفر در آن شرکت داشتند، دقت نتایج آزمایش خون قاعدگی با آزمایشهای رایج کلینیکی اچپیوی قابلمقایسه گزارش شده است.