رادیوفردا هماکنون روی ماهواره «ترکمنعالم» که همجهت با یاهست قرار دارد، در دسترس است.
شما میتوانید روی فرکانس ۱۰۷۶۲ عمودی با نرخ ۲۷۵۰۰ اخبار و برنامههای ما را دریافت کنید.
از شنبه ۲۰ دیماه رادیو فردا بار دیگر از طریق امواج متوسط و کوتاه رادیویی یا همان MW و SW نیز پخش میشود.
علاوه بر شبکهٔ ماهوارهای، رادیو فردا را میتوانید از طریق رادیو نیز از طریق فرکانسهای زیر بشنوید و دنبال کنید:
روی موج کوتاه یا همان SW:
- ۵۸۶۰ کیلوهرتز برای تمام ساعات شبانهروز
- از ساعت ۱۸:۰۰ بعدازظهر تا ۰۰:۳۰ بامداد ۷۵۰۰ کیلوهرتز
- از ساعت ۱۸:۰۰ بعدازظهر تا ۲۰:۳۰ شب ۱۳۷۵۵ کیلوهرتز
- از ساعت ۲۰:۳۰ شب تا ۲۲:۳۰ شب ۱۲۰۰۵ کیلوهرتز
- از ساعت ۲۲:۳۰ شب تا ۲۳:۳۰ شب ۹۵۱۵ کیلوهرتز
- از ساعت ۲۳:۳۰ شب تا ۰۰:۳۰ بامداد ۵۸۷۵ کیلوهرتز
و روی موج متوسط:
از ساعت ۱۸:۳۰ بعدازظهر تا ۲۰:۳۰ شب، ۱۳۹۵ کیلوهرتز