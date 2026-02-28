لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴
فرکانس ماهواره‌ای جدید رادیو فردا

رادیوفردا هم‌اکنون روی ماهواره «ترکمنعالم» که هم‌جهت با یاهست قرار دارد، در دسترس است و می‌توانید روی فرکانس ۱۰۷۶۲ عمودی با نرخ ۲۷۵۰۰ اخبار و برنامه‌های ما را دریافت کنید.

رادیوفردا هم‌اکنون روی ماهواره «ترکمنعالم» که هم‌جهت با یاهست قرار دارد، در دسترس است.

شما می‌توانید روی فرکانس ۱۰۷۶۲ عمودی با نرخ ۲۷۵۰۰ اخبار و برنامه‌های ما را دریافت کنید.

از شنبه ۲۰ دی‌ماه رادیو فردا بار دیگر از طریق امواج متوسط و کوتاه رادیویی یا همان MW و SW نیز پخش می‌شود.

علاوه بر شبکهٔ ماهواره‌ای، رادیو فردا را می‌توانید از طریق رادیو نیز از طریق فرکانس‌های زیر بشنوید و دنبال کنید:

روی موج کوتاه یا همان SW:

- ۵۸۶۰ کیلوهرتز برای تمام ساعات شبانه‌روز

- از ساعت ۱۸:۰۰ بعدازظهر تا ۰۰:۳۰ بامداد ۷۵۰۰ کیلوهرتز

- از ساعت ۱۸:۰۰ بعدازظهر تا ۲۰:۳۰ شب ۱۳۷۵۵ کیلوهرتز

- از ساعت ۲۰:۳۰ شب تا ۲۲:۳۰ شب ۱۲۰۰۵ کیلوهرتز

- از ساعت ۲۲:۳۰ شب تا ۲۳:۳۰ شب ۹۵۱۵ کیلوهرتز

- از ساعت ۲۳:۳۰ شب تا ۰۰:۳۰ بامداد ۵۸۷۵ کیلوهرتز

و روی موج متوسط:

از ساعت ۱۸:۳۰ بعدازظهر تا ۲۰:۳۰ شب، ۱۳۹۵ کیلوهرتز

