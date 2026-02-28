در نخستین روز از حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، مقامهای محلی استان هرمزگان از هدف قرار گرفتن یک مدرسه دخترانه در شهر میناب خبر دادند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ابتدا تعداد افراد کشتهشده در این مدرسه را ۵۳ نفر اعلام کرد، اما در ساعات بعد مقامات استانی بهطور پی در پی از افزایش آمار کشتهشدگان خبر دادند تا شامگاه ۹ اسفند که دادستان میناب گفت «۱۰۸ نفر بر اثر حمله به مدرسه شجره طیبه میناب» کشته شدند.
براساس آماری که این مقامات میگویند، همچنین حدود یکصد نفر زخمی و به بیمارستانهای منطقه منتقل شدند.
رادیوفردا بهطور مستقل نمیتواند این آمار را تأیید یا تکذیب کند، اما تصاویر و ویدئوهایی منتشر شده که آواربرداری از این محل را نشان میدهد.
رسانههای ایران پیام تسلیت مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، را منتشر کردند که کشته شدن دانشآموزان در «حمله ناجوانمردانه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی» را تسلیت گفته است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که حدود ۵۰۰ نقطه در ایران را بهوسیله ۲۰۰ جنگنده هدف قرار داده اما هیچ توضیحی در مورد حمله این مدرسه نداد.
برخی کانالهای خبری از همجواری این مدرسه با چند ساختمان متعلق به سپاه پاسداران خبر دادهاند، اما رسانههای حکومتی ایران در این مورد سکوت کردهاند.
بر اساس کنوانسیون ژنو و بهویژه پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، طرفهای درگیر در جنگ موظفاند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تفکیک قائل شوند و از حمله به اموال غیرنظامی مانند مدارس خودداری کنند، مگر آنکه این اماکن «بهطور مؤثر» به هدف نظامی تبدیل شده باشند.
همچنین بر اساس این قوانین بینالمللی، حتی در صورت وجود هدف نظامی در نزدیکی مدرسه، حملاتی که خسارت نامتناسب به غیرنظامیان وارد کند یا بدون اتخاذ تدابیر احتیاطی لازم انجام شود، ممنوع است.
بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز «حمله عامدانه به اهداف غیرنظامی» میتواند «جنایت جنگی» محسوب شود.