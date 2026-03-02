با گسترش درگیری‌ها، نگاه بازارهای جهانی بیش از هر زمان دیگری به خلیج فارس و تنگه هرمز دوخته شده است؛ گذرگاهی راهبردی که بخش قابل توجهی از نفت جهان از آن عبور می‌کند. هر نشانه‌ای از ناامنی در این مسیر، می‌تواند قیمت نفت و گاز را در عرض چند ساعت جابه‌جا کند و زنجیره انرژی جهانی را دچار شوک کند. در میانه تهدیدها و هشدارها، این پرسش مطرح است جنگ و مرگ علی خامنه‌ای چه تاثیری بر بازار انرژی در جهان خواهد داشت؟ پرسشی که بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار و فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی ساکن قبرس به آن پاسخ می‌دهد.