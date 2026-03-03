اسرائیل به ارتش خود دستور داد مواضع بیشتری را در لبنان تصرف کند

وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور، برای جلوگیری از حملات به شهرکهای مرزی، کنترل مواضع راهبردی بیشتری را در داخل خاک لبنان به دست خواهد گرفت.
یسرائیل کاتز روز سهشنبه ۱۲ اسفند گفت او و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به نیروهای دفاعی این کشور اجازه دادهاند در لبنان پیشروی کنند.
او افزود هدف از این اقدام جلوگیری از ادامهٔ حملات علیه جوامع مرزی اسرائیل است و ارتش مأمور شده مواضع راهبردی بیشتری را در آن سوی مرز در اختیار بگیرد.
در واکنش به این تحولات، یک منبع نظامی لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت ارتش این کشور پس از «تشدید تنش از سوی اسرائیل»، نیروهای خود را از چند موضع مرزی که بهتازگی ایجاد شده بود، عقب کشیده است.
ارتش لبنان اعلام کرد در هر یک از این مواضع بین هشت تا ۹ سرباز مستقر بودند و این نیروها به دلیل نگرانی از امنیت جانیشان به پایگاههای اصلی بازگردانده شدند.
تنشهای اخیر پس از آن شدت گرفت که حزبالله روز دوشنبه با شلیک راکت به اسرائیل اعلام کرد در پی «انتقام» کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل است. این اقدام موجب شد لبنان عملاً وارد مرحلهٔ تازهای از جنگ منطقهای شود.
اسرائیل در پاسخ، حملات گستردهای را علیه اهدافی در لبنان آغاز کرد. دولت لبنان نیز روز دوشنبه اعلام کرد فعالیتهای نظامی حزبالله را ممنوع میکند. این تصمیم میتواند شکافهای سیاسی داخلی در این کشور را عمیقتر کند.
آمریکا حزبالله لبنان را یک سازمان تروریستی میداند و اتحادیه اروپا فقط شاخهٔ نظامی آن را در فهرست تروریستی قرار داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرده است در حملهای در بیروت، رئیس دستگاه اطلاعاتی حزبالله را کشته است. این ارتش همچنین از کشته شدن فردی به نام رضا خزاعی خبر داد و گفت او مسئول نظارت بر تقویت زرادخانهٔ تسلیحاتی حزبالله از سوی نیروی قدس سپاه بوده است. ارتش اسرائیل ملیت این فرد را اعلام نکرد.
حزبالله نیز اعلام کرد در واکنش به حملات اسرائیل، سه پایگاه نظامی این کشور را هدف قرار داده است.
مقامهای اسرائیلی با وجود افزایش عملیات نظامی تأکید کردهاند که در حال برنامهریزی برای تهاجم زمینی گسترده به لبنان نیستند. با این حال ارتش اسرائیل اعلام کرده است برای متوقف کردن شلیک راکتها «همهٔ گزینهها روی میز است».
نیروهای اسرائیلی پیشتر در سپتامبر ۲۰۲۴ و پس از ماهها تبادل آتش مرزی وارد لبنان شده بودند. در پی تشدید درگیریها، دهها هزار نفر از ساکنان دو سوی مرز تخلیه شدند.
ارتش اسرائیل اکنون میگوید قصد ندارد بار دیگر شهرکهای شمالی را تخلیه کند و استقرار نیروها و سامانههای پدافند هوایی در امتداد مرز لبنان را تقویت کرده است.
بر اساس توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴، تنها نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و ارتش لبنان مجاز به حمل سلاح در جنوب رود لیتانی هستند. با این حال اسرائیل با استناد به خودداری حزبالله از خلع سلاح، همچنان نیروهایی را در پنج نقطهٔ مرزی که آنها را راهبردی میداند حفظ کرده و طی ماههای گذشته نیز به حملات هوایی منظم علیه مواضع این گروه در لبنان ادامه داده است.