حملات ایران به کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس در چهارمین شب جنگ ادامه یافت

حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس همزمان با تشدید حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به ایران در چهارمین شب جنگ ادامه یافت.

وزارت دفاع عربستان سعودی شامگاه سه‌شنبه ۱۲ اسفند و روز چهارشنبه ۱۳ اسفند در بیانیه‌هایی اعلام کرد دو موشک بالستیک را در منطقه الخورج و یک پهپاد را در مناطق شرقی این کشور منهدم کرده است.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری در مورد منشأ پهپاد و خسارت و تلفات احتمالی این واقعه ارائه نکرد.

همزمان با این حملات، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی بیانیه کابینه این کشور را منتشر کرد که در آن گفته شده ریاض تمام اقدامات لازم را برای دفاع از امنیت و حفاظت از خاک، شهروندان و ساکنان خود انجام خواهد داد.

سفارتخانه‌های ایالات متحده در عربستان سعودی، اردن و عمان در اطلاعیه‌هایی در وب‌سایت‌های خود اعلام کردند که وزارت خارجه آمریکا به کارمندان غیراضطراری و اعضای خانوادهٔ کارمندان دولت اجازه داده است که عربستان سعودی و عمان را به دلیل «خطرات ایمنی» ترک کنند.

وزارت بهداشت کویت اعلام کرد که یک دختر ۱۱ ساله پس از زخمی شدن بر اثر سقوط و اصابت ترکش‌های ناشی از رهگیری و انهدام پهپاد در یک منطقه مسکونی در استان عاصمه جان خود را از دست داد.

پیشتر در ساعت‌های ابتدایی روز چهارشنبه، وزارت دفاع کویت اعلام کرده بود که پدافند هوایی این کشور پرتابه‌هایی را در حریم هوایی کویت سرنگون کرده است.

در روزهای اخیر چندین حادثه مربوط به سقوط ترکش‌های ناشی از سرنگونی پهپادها و موشک‌های ایرانی در کویت رخ داده است.

ایالات متحده و اسرائیل از نهم اسفند حملات گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند و در در پی آن، با شلیک موشک‌های تهران به پایگاه‌های ایالات متحده در چندین کشور خلیج فارس، تنش‌های منطقه‌ای تشدید شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در حملات‌شان به کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس، پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا را هدف قرار می‌دهند. با این همه گزارش‌های مختلفی از هدف قرار گرفتن برخی اماکن غیرنظامی از جمله هتل‌ها و فرودگاه‌ها در این مناطق منتشر شده است.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز از هدف قرار گرفتن بخش تجهیزات لجستیکی سفارت آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، خبر داد.

با این همه، دو منبع امنیتی در دولت عراق بدون اعلام نام‌شان به خبرگزاری فرانسه گفتند که این پهپاد صبح چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد، سرنگون شد و هیچ تلفات یا خسارت مادی گزارش نشده است.

این فرودگاه شامل یک پایگاه نظامی است که میزبان یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده است و قبلاً محل استقرار نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده بوده است.

گزارش‌هایی نیز درباره انجام حمله پهپادی در نزدیک شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق منتشر شده است. خبرگزاری رویترز از قول منابع امنیتی گفته است که اوایل روز چهارشنبه دو حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا و یک هتل در اربیل عراق انجام شد.

گروه مقاومت اسلامی در عراق، از شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران هم در بیانیه‌ای گفت اوایل چهارشنبه یک حمله پهپادی به یک هدف حیاتی در اردن را انجام داده است.

در قطر نیز پیشتر وزارت دفاع این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرده بود یک موشک بالستیک که از ایران شلیک شده بود به پایگاه العدید در قطر، بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه، اصابت کرده است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که دو موشک بالستیک از ایران به سوی قطر شلیک شد. بر اساس این بیانیه، سامانه‌های پدافند هوایی یکی از موشک‌ها را رهگیری کردند، اما موشک دوم به پایگاه قطری العدید اصابت کرد، هرچند تلفات انسانی در پی نداشت.

وزارت دفاع قطر جزئیاتی دربارهٔ محل دقیق اصابت موشک یا میزان خسارت احتمالی ارائه نکرد. پایگاه العدید که نیروهای قطری و بریتانیایی نیز از آن استفاده می‌کنند، در حاشیه دوحه قرار دارد. سپاه پاسداران سال گذشته نیز در واکنش به بمباران تأسیسات هسته‌ای خود توسط آمریکا این پایگاه را هدف قرار داده بود.

اظهارات فرمانده سنتکام

برد کوپر، فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، اعلام کرد نیروهای این کشور تاکنون ۱۷ شناور ایران، از جمله یک زیردریایی، را منهدم کرده و نزدیک به دو هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داده‌اند.

او در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد گفت: «امروز حتی یک شناور ایرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز یا دریای عمان در حال حرکت نیست.»

برد کوپر در ادامه نیز گفت بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی، ۲۰۰ جنگنده، دو ناو هواپیمابر و بمب‌افکن‌های آمریکایی در این عملیات شرکت دارند و تجهیزات و توان نظامی بیشتری نیز در راه است.

این مقام نظامی آمریکا استقرار این نیروها را بزرگ‌ترین تجمع نظامی آمریکا در خاورمیانه در یک نسل توصیف کرد.

کوپر همچنین گفت آمریکا و اسرائیل تاکنون تقریباً دو برابر حملاتی را که در آغاز تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و در عملیات «شوک و هراس» انجام شد، علیه ایران اجرا کرده‌اند.

او همچنین گفت ایران تاکنون در حملات تلافی‌جویانه بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و بیش از دوهزار پهپاد شلیک کرده و خبر داد که سامانه‌های پدافند هوایی ایران اکنون به‌شدت تضعیف شده است.