بحثها درباره احتمال تصرف «جزیره خارک» در گفتوگو با حسین آرین
سایت خبری اکسیوس به نقل از مقامهای دولتی آمریکا گزارش داده که بحثهایی در مورد تصرف جزیره راهبردی «خارک» که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از طریق آن صورت میگیرد، صورت گرفته است. در این زمینه با حسین آرین، کارشناس و تحلیلگر نظامی، گفتوگو کردهایم و ابتدا از او در مورد ویژگیهای «جزیره خارک» و وجوه بارز آن در جغرافیای سیاسی- اقتصادی ایران پرسیدیم.
از همین مجموعه
-
اسفند ۱۸, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
اسفند ۱۸, ۱۴۰۴
پایان جمهوری، آغاز سلطنت فقیه؛ مجتبی بر تختِ پدر تکیه زد
-
-
-
اسفند ۱۷, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
اسفند ۱۷, ۱۴۰۴
«تعیین رهبری برای تعیین مسیر جمهوری اسلامی کلیدی است»