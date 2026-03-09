لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۴:۳۵

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

بحث‌ها درباره احتمال تصرف «جزیره خارک» در گفت‌وگو با حسین آرین

بحث‌ها درباره احتمال تصرف «جزیره خارک» در گفت‌وگو با حسین آرین
Embed
بحث‌ها درباره احتمال تصرف «جزیره خارک» در گفت‌وگو با حسین آرین

No media source currently available

0:00 0:08:56 0:00
لینک مستقیم

سایت خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های دولتی آمریکا گزارش داده که بحث‌هایی در مورد تصرف جزیره راهبردی «خارک» که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از طریق آن صورت می‌گیرد، صورت گرفته است. در این زمینه با حسین آرین، کارشناس و تحلیل‌گر نظامی، گفت‌وگو کرده‌‌ایم و ابتدا از او در مورد ویژگی‌های «جزیره خارک» و وجوه بارز آن در جغرافیای سیاسی- اقتصادی ایران پرسیدیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG