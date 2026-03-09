سایت خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های دولتی آمریکا گزارش داده که بحث‌هایی در مورد تصرف جزیره راهبردی «خارک» که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از طریق آن صورت می‌گیرد، صورت گرفته است. در این زمینه با حسین آرین، کارشناس و تحلیل‌گر نظامی، گفت‌وگو کرده‌‌ایم و ابتدا از او در مورد ویژگی‌های «جزیره خارک» و وجوه بارز آن در جغرافیای سیاسی- اقتصادی ایران پرسیدیم.