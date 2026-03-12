دو برادر که پس از شادی برای مرگ علی خامنهای کشته شدند
شامگاه نهم اسفند ماه ۱۴۰۴،احمدرضا و امیرحسین فیضی، دو برادر ۱۵ و ۱۹ ساله، پس از آنکه همراه پدرشان برای شادی از خبر کشته شدن علی خامنهای رهبر جمهوریاسلامی با خودرو در فردیس کرج بوق میزدند، هدف تیراندازی نیروی انتظامی قرار گرفته و کشته شدند. ثمانه قدرخان روزنامهنگار وعضو تحریریه ایرانوایر مقیم کانادا، که این خبر را منتشر کرده است از جزئیات این خبر و کشته شدن این دو برادر میگوید.
از همین مجموعه
-
اسفند ۲۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
اسفند ۲۰, ۱۴۰۴
جنگ از نگاه ایرانیان خارج از کشور؛ ۱۲ روایت از نگرانی و امید
-
اسفند ۲۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
اسفند ۲۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
اسفند ۱۹, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
اسفند ۱۹, ۱۴۰۴
از جانباختگان غیرنظامی جنگ، در ایران، چه میدانیم؟