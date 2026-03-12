حمله جمهوری اسلامی به همسایگان «میتواند به تشکیل ائتلاف منطقهای علیه ایران بینجامد»
جمهوری اسلامی ایران انجام حملات به برخی کشورهای همسایه به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را به عنوان بخشی از راهبرد دفاعی خود در برابر حملات آمریکا و اسرائیل در پیش گرفتهاند. اگرچه جمهوری اسلامی مدعی است که تنها پایگاههای نیروهای آمریکایی و منافع ایالات متحده را در این کشورها هدف قرار میدهد، اما گزارشهای متعددی از حمله به تاسیسات غیر نظامی از جمله تاسیسات نفتی منتشر شده است. کاظم والی، کارشناس مسائل جهان عرب، در گفتوگو با رادیو فردا، ضمن تشریح سیاستهای در پیش گرفته شده توسط تهران در قبال همسایگان، میگوید که این سیاست میتواند نتیجه عکس داشته باشد و به تشکیل ائتلاف منطقهای علیه ایران بیانجامد.
