در نخستین هفتهٔ جنگی که از نهم اسفند آغاز شده، وزیر امور خارجهٔ ایران، ارتش ایالات متحده را به هدف قرار دادن تأسیسات آب‌شیرین‌کن در جزیرهٔ قشم متهم کرد. این اقدام بر اساس برخی گزارش‌ها به قطع جریان آب در ۳۰ روستا منجر شد و تهران آن را حرکتی خطرناک خواند. یک روز بعد، بحرین اعلام کرد که یک پهپاد ایرانی به یکی از تأسیسات آب‌شیرین‌کن در آن کشور آسیب زده است. این حملات در حین جنگی که سراسر منطقه را فراگرفته، بار دیگر و این‌بار به‌طور جدی‌تری موضوع امنیت آبی در کشورهای خاورمیانه را مطرح کرد. برخی تحلیلگران غربی می‌گویند حملهٔ احتمالی به تأسیسات آب‌شیرین‌کن در کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس و حتی اسرائیل مهم‌تر و حیاتی‌تر از بسته شدن تنگهٔ هرمز و قطع صادرات نفت و گاز است. افشین شاهی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در لندن که ده‌ها مقاله دربارهٔ تنش آبی در خاورمیانه و بحران‌های زیست‌محیطی منتشر کرده است، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید برخی کشورهای خاورمیانه تمامی نیازهای آب آشامیدنی خود را از طریق شیرین کردن آب دریا تأمین می‌کنند و تخریب تأسیسات و مراکز تصفیهٔ آب می‌تواند به بحرانی عظیم در منطقه تبدیل شود.