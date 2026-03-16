تقی رحمانی: جمهوری اسلامی مجبور به داشتن دستاورد اقتصادی در این جنگ است

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین اظهارنظر خود در مورد جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، شرایط پایان جنگ را «تضمین عدم تکرار حمله» و نیز «پرداخت غرامت» اعلام کرده است. چه چیزی باعث شده است که حکومت ایران چنین شرایطی را مطرح کند؟ آیا مانند دوران جنگ با عراق مطرح کردن خواسته‌های غیرقابل تحقق، به معنی ادامه وضعیت جنگی است؟ در این‌ زمینه با تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم فرانسه، گفت‌وگو کرده‌‌ایم و در ابتدا این پرسش را مطرح کردیم که آیا شرایط جنگی دههٔ ۶۰، با شرایط جنگی کنونی قابل مقایسه است؟ و وضعیت داخلی کشور چه نقشی در شرایط مطرح‌شده از سوی جمهوری اسلامی دارد؟