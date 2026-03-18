چهار موج حمله موشکی ایران به اسرائیل؛ یک ایستگاه قطار هدف قرار گرفت، دو نفر کشته شدند

حملات موشکی بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند ایران به اسرائیل دستکم دو کشته در منطقهای نزدیک تلآویو بر جای گذاشت و چندین نقطه در مرکز این کشور، از جمله یک ایستگاه قطار، را هدف قرار داد.
خبرگزاری رویترز و برخی رسانههای اسرائیل گزارش دادند که ایران چندین موشک، از جمله با کلاهکهای خوشهای، بهسوی اسرائیل شلیک کرد. بهنوشتۀ این رسانهها، در پی اصابت یکی از موشکها در شهر راماتگان در نزدیکی تلآویو، دستکم دو غیرنظامی کشته شدند.
روزنامهٔ «تایمز آو اسرائیل»، هویت کشتهشدگان را یارون و ایلانا موشه اعلام کرده و گفته که آنها ۷۰ ساله بودند. این دو در تلاش بودند تا به «اتاق امن» در آپارتمان خود بروند که قبل از رسیدن به آنجا هدف قرار گرفتند.
این روزنامه افزوده که ایران در طول شب تا صبح همچنان به شلیک موشک به اسرائیل ادامه میداد. بر اساس این گزارش، ایران از نیمهشب تا هشت صبح چهارشنبه، چهار موج حمله موشکی انجام داد که باعث زخمی شدن افراد و وارد آمدن خسارت شد.
دین السدون، سخنگوی پلیس اسرائیل، گفت که بر اساس ارزیابی اولیه از این حملهٔ مرگبار، یک ساختمان مسکونی در راماتگان هدف موشک خوشهای قرار گرفته است.
این موج حملات در حالی است که مقامهای اسرائیلی و آمریکا بارها گفته بودند توان نظامی ایران را برای پرتاب موشک و پهپاد به شدت تحلیل بردهاند.
رویترز به نقل از منابع رسمی و نظامی گزارش داد که این حمله در واکنش به کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، توسط اسرائیل انجام شده است.
همزمان یک سخنگوی سپاه اعلام کرد در این مرحله از موشکهایی از جمله «خرمشهر-۴» و «قدر» استفاده شده است. برخی از این موشکها به کلاهکهای خوشهای یا چندبخشی مجهزند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیل، در این حمله که بخشی از موج تازهای از درگیریهای مستقیم میان ایران و اسرائیل است، «چندین موشک به مناطق مرکزی اسرائیل اصابت کردهاند».
رسانههای اسرائیلی از جمله کانال ۱۲ گزارش دادند که در جریان این حملات، یک ایستگاه قطار در تلآویو نیز آسیب دیده است. ترکشهای ناشی از رهگیری یا اصابت موشک به ایستگاه «ساویدور» برخورد کرده و موجب خسارت به این تأسیسات و اختلال در تردد قطارها شده است.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه، در ساعات اولیۀ این حملات صدای چندین انفجار در نقاط مختلف منطقه شنیده شد و این رویدادها در چارچوب تشدید تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل ارزیابی شده است.
برخی مقامهای امدادی اسرائیل گفتهاند که علاوه بر کشتهشدگان، چندین نفر نیز زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت اسرائیل بامداد چهارشنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، در پی جنگ با ایران، ۱۹۲ زخمی به بیمارستانها منتقل شدهاند.
از میان افرادی که در بیمارستانها تحت درمان قرار گرفتند، چهار نفر در وضعیت متوسط و ۱۷۷ نفر در وضعیت خوب هستند. همچنین یک نفر به دلیل اضطراب تحت درمان قرار گرفت.
این وزارتخانه جزئیاتی درباره علت جراحات ارائه نکرد و احتمالاً برخی از این آسیبها مربوط به افرادی بوده که در تلاش برای رسیدن به پناهگاه مجروح شدهاند، نه مستقیماً در نتیجهٔ حملات موشکی ایران یا شلیک راکت از لبنان.
وزارت بهداشت اسرائیل همچنین اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ با ایران در ۹ اسفند، در مجموع سه هزار و ۷۲۷ نفر در بیمارستانها بستری شدهاند که در حال حاضر ۷۴ نفر از آنها هنوز بستری هستند.
از میان بستریها، وضعیت هفت نفر وخیم گزارش شده، ۱۲ نفر در وضعیت متوسط و ۵۴ نفر در وضعیت خوب قرار دارند.
رویترز همچنین گزارش داده که این حمله در شرایطی انجام شد که اسرائیل همزمان عملیات نظامی خود را در جبهههای دیگر، از جمله در لبنان، تشدید کرده است. این خبرگزاری نوشت که بامداد چهارشنبه نیز چندین نقطه در مرکز بیروت هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفتهاند.
با کشته شدن دو نفر در حملهٔ بامداد ۲۷ اسفند، شمار کشتهشدگان حملات ایران به اسرائیل از آغاز این دور از درگیریها به ۱۴ نفر رسیده است.