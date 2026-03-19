یک روز پیش از پایان سال ۱۴۰۴ و در سایهٔ جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام سه مرد جوان به نام‌های مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی به اتهام «محاربه» و «اقدام عملیاتی» برای اسرائیل و آمریکا در جریان اعتراضات دی‌ماه امسال خبر داد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به رادیوفردا می‌گوید با اجرای این احکام اعدام جمهوری اسلامی هدفی جز ایجاد رعب ندارد.