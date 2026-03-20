عباس امانت: ایران هرگزدر چنین موقعیت تاریکی نبوده؛ به آیندهٔ ایران امیدوارم

عباس امانت، تاریخ‌نگار و نویسنده، در گفت‌وگوی ویژه با رادیوفردا می‌گوید ایران در طول تاریخ هرگز چنین موقعیت تاریکی نداشته که الان در جنگ با آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. او می‌گوید نگران تمامیت ارضی و استقلال ایران است و در عین حال به آیندهٔ ایران امیدوار است. گفت‌وگوی رادیوفردا با پروفسور عباس امانت، تاریخ‌نگار، نویسنده، استاد بازنشستهٔ تاریخ و مطالعات بین‌المللی در دانشگاه ییل و صاحب کرسی ویلیام گراهام سامنر در این دانشگاه را می‌شنوید.