در حالی که تنش‌های نظامی میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل وارد مرحله‌ای حساس شده، تهدیدها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی ایران، به‌ویژه شبکه تولید برق و نیروگاه‌ها، افزایش یافته است. همزمان، برخی متخصصان درباره پیامدهای بلندمدت چنین حملاتی هشدار می‌دهند؛ پیامدهایی که می‌تواند فراتر از یک ضربه نظامی کوتاه‌مدت، به اختلالی عمیق در زندگی روزمره و توان اقتصادی کشور منجر شود. دین شرفی، متخصص برق با سه دهه تجربه در ساخت نیروگاه در استرالیا، به این پرسش پاسخ داده که زیرساخت تولید برق ایران تا چه اندازه در برابر حملات نظامی آسیب‌پذیر است و کدام بخش‌ها حساس‌تر محسوب می‌شوند؟