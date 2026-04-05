دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ تهران ۰۴:۰۸

خبرها و گزارش‌ها

گفت‌وگو با فرزین ندیمی؛ عملیات «پیچیده» نجات خلبان آمریکایی در ایران چه معنایی دارد

گفت‌وگو با فرزین ندیمی؛ عملیات «پیچیده» نجات خلبان آمریکایی در ایران چه معنایی دارد
گفت‌وگو با فرزین ندیمی؛ عملیات «پیچیده» نجات خلبان آمریکایی در ایران چه معنایی دارد

بامداد سه‌شنبه مهلت ۴۸ ساعته دونالد ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز و تهدید به حمله به پل‌ها و نیروگاه‌ها، پایان می‌یابد این در حالی است که همچنان روزانه حدود هشت کشتی با نظارت و احازه ایران از این تنگه عبور می‌کند و هنوز هیچ چشم‌اندازی برای مذاکره میان طرفین درگیری وحود ندارد. این در حالی است که دونالد ترامپ روز یک‌شنبه عملیات نجات خدمه جنگنده سرنگون‌شده آمریکا در خاک ایران، را یکی از جسورانه‌ترین عملیات‌های تاریخ آمریکا معرفی کرده است. اما در سطح عملیاتی، سرنگونی اف-۱۵ و آسیب‌پذیری در برابر پدافند ایران، و از دست رفتن دو هواپیمای سی ۱۳۰ دیگر، ادعای برتری کامل هوایی را با تردید مواجه کرده است. فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا در ارزیابی این عملیات چنین می‌گوید.

از همین مجموعه
