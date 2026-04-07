وزارت دفاع عربستان سعودی از رهگیری ۱۱ موشک بالستیک بر فراز مناطق شرقی عربستان خبر داد و اعلام کرد بقایای تعدادی از موشک‌ها در نزدیکی تأسیسات انرژی سقوط کرده است.

رسانه‌های عربستان سعودی روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین به نقل از سخنگوی وزارت دفاع این کشور نوشتند ابتدا چهار موشک رهگیری شد و سپس هفت موشک بالستیک دیگر که به‌سوی همان منطقه شلیک شده بود، در ادامه منهدم شد.

مقامات عربستان بدون اشاره به محل پرتاب موشک‌ها گفته‌اند در حال ارزیابی خسارات احتمالی هستند.

همزمان با بیانیه وزارت دفاع عربستان، یک منبع میدانی به خبرگزاری فرانسه گفت که حملات شبانه به عربستان سعودی، یک منطقه صنعتی وسیع در شهر الجبیل در شرق این کشور را هدف قرار داد و باعث آتش‌سوزی در یک کارخانه شد.

الجبیل در شرق عربستان سعودی محل یکی از بزرگ‌ترین شهرهای صنعتی جهان است که در آن کارخانه‌ها و تأسیسات تولید فولاد، بنزین، پتروشیمی، روغن و کودهای شیمیایی وجود دارد.

تصاویری از آتش‌سوزی در این منطقهٔ صنعتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

ساعاتی پیش از این حملات موشکی جدید به عربستان سعودی، اسرائیل از هدف قرار دادن تأسیسات پتروشیمی ایران در عسلویه خبر داده بود. حکومت ایران پیشتر هشدار داده بود که هرگونه حمله به تأسیسات انرژی و پتروشیمی را با حمله به تأسیسات مشابه در کشورهای منطقه و اسرائیل پاسخ خواهد داد.

همزمان با این حملات موشکی، امارات متحدهٔ عربی و بحرین روز سه‌شنبه به‌طور هم‌زمان هشدارهای ایمنی عمومی صادر کردند.

به دنبال صدور این هشدارها حساب رسمی مؤسسهٔ عمومی پل ملک فهد در شبکهٔ اجتماعی ایکس نیز با انتشار پیامی اعلام کرد که عبور از این پل بر روی خودروها به حالت تعلیق درآمده است.

ساعاتی بعد اما رفت‌وآمد از این پل از سر گرفته شد. پل ملک فهد، با ۲۵ کیلومتر طول، بحرین را به عربستان سعودی وصل می‌کند.

عربستان سعودی از زمان آغاز حملات هوایی مداوم اسرائیل و آمریکا به ایران هدف حملات موشکی و پهپادی بوده است.

مقام‌های عربستان سعودی حکومت ایران را به هدف قرار دادن منظم تأسیسات و زیرساخت‌های انرژی خود متهم کرده‌اند. به‌گفته مقام‌های سعودی بر اثر این حملات تاکنون دست‌کم دو نفر در این کشور کشته و ۲۰ نفر زخمی شده‌اند.