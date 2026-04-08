اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای در جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل که بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین اعلام شد، استقبال رهبران قدرت‌های اروپایی را در پی داشت.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت این توافق «لحظه‌ای از آرامش» برای منطقه و جهان به همراه داشته و بریتانیا با شرکای خود برای حفظ این آتش‌بس و بازگشایی تنگهٔ هرمز تلاش خواهد کرد.

او همچنین اعلام کرد روز چهارشنبه راهی خلیج فارس می‌شود تا با رهبران منطقه دیدار و تلاش کند پس از آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران، بازگشایی دائمی تنگهٔ هرمز تضمین شود.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هم در آغاز نشست کابینهٔ این کشور با استقبال از توافق آتش‌بس نسبت به اجرای مفاد آن ابراز امیدواری کرد و در عین حال گفت این توافق باید شامل لبنان هم بشود.

فردریش مرتز، صدراعظم آلمان، هم با استقبال از آتش‌بس دو هفته‌ای پس از ۴۰ روز جنگ، ضمن تشکر از پاکستان در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «هدف، اکنون مذاکره برای پایان پایدار جنگ است. ما در این زمینه با شرکای خود در هماهنگی نزدیک هستیم.»

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا، نیز در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس توافق آتش‌بس را «گامی به عقب از لبهٔ پرتگاه» خواند و نوشت: «این توافق فرصتی بسیار ضروری برای کاهش تهدیدها، توقف موشک‌پراکنی‌ها، از سرگیری کشتیرانی و ایجاد فضایی برای دیپلماسی به سوی یک توافق پایدار ایجاد می‌کند. تنگهٔ هرمز باید دوباره برای عبور و مرور باز باشد.»

خانم کالاس همچنین از سفرش به عربستان سعودی خبر داد و گفت اتحادیهٔ اروپا با شرکایش در منطقه در تماس است.

در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در ۴۰ روز گذشته زیر حملات موشکی و پهپادی ایران بودند، وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد این کشور از دستیابی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به توافق آتش‌بس استقبال می‌کند.

عربستان در عین حال بر ضرورت باز ماندن تنگه هرمز برای کشتیرانی، مطابق با کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۸۲، بدون هیچ‌گونه محدودیت تأکید کرد.

اورسولا فون‌ در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در شبکهٔ اجتماعی ایکس ضمن استقبال از توافق آتش‌بس نوشت: «اکنون بسیار مهم است که مذاکرات برای یافتن راه‌حلی پایدار برای این درگیری ادامه یابد. ما به هماهنگی با شرکای خود برای این منظور ادامه خواهیم داد.»

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا که از مخالفان جدی جنگ اخیر بود، گفت آن‌چه اکنون به آن نیاز داریم دیپلماسی، مشروعیت بین‌المللی و صلح است. وزیر خارجهٔ اسپانیا هم گفت ادامهٔ حملات اسرائیل به جنوب لبنان «غیرقابل قبول» است.

نخست‌وزیر پاکستان که نقش میانجی را بین ایران و آمریکا ایفا کرده، اعلام کرده بود که آتش‌بس در همهٔ جبهه‌ها از جمله لبنان هم اعمال خواهد شد، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، صبح چهارشنبه اعلام کرد این آتش‌بس شامل لبنان نمی‌شود و ساعاتی بعد حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت.



در سوی دیگری از اروپا، اوکراین که همچنان درگیر جنگ با روسیه است، به ستایش از قاطعیت آمریکا در حصول توافق آتش‌بس پرداخت.

آندری سیبیها، وزیر خارجهٔ اوکراین، گفت: «قاطعیت آمریکا مؤثر است. ما معتقدیم که زمان آن رسیده است که قاطعیت کافی برای وادار کردن مسکو به توقف آتش‌بس و پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین وجود داشته باشد.»

اوکراین در عین حال که خود همچنان درگیر جنگ با روسیه است، در جنگ ایران کمک‌هایی به کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس برای مقابله با پهپادهای ایرانی کرد.

ولودیمیر زلنسکی؛ رئیس جمهور اوکراین با استقبال از توافق گفت تیم‌هایی که از این کشور برای آموزش و کمک به مقابله با حملات پهپادی به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته‌اند، به فعالیتشان ادامه خواهند داد.

چین، از متحدان راهبردی ایران که به‌گفتهٔ دونالد ترامپ در دستیابی به توافق آتش‌بس نقش داشت، در یک موضع‌گیری رسمی از توافق استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجهٔ چین گفت ما به ایفای نقش سازندهٔ خود در بازگرداندن صلح و ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه ادامه خواهیم داد.

سخنگوی وزارت خارجهٔ روسیه نیز توافق آتش‌بس را نشانگر نبودِ راه‌حلی جایگزین جز دیپلماسی در منازعهٔ خاورمیانه دانست. با این همه، دیمیتری مدودوف، معاون شورای عالی امنیت ملی روسیه، روز چهارشنبه گفت که آتش‌بس بین ایران و آمریکا نشان داد که عقل سلیم پیروز شده است، اما به‌گفتهٔ او «دیگر نفت ارزانی وجود نخواهد داشت».

روسیه و چین که از متحدان راهبردی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، ساعاتی پیش از اعلام توافق آتش‌بس، قطعنامهٔ پیشنهادی بحرین در شورای امنیت سازمان ملل دربارهٔ لزوم آزادسازی تنگهٔ هرمز را وتو کرده بودند.