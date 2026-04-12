مذاکرات بینتیجه قالیباف با آمریکا؛ گفتوگو با حسین رزاق
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران در پاکستان در جریان مذاکرات با آمریکا بود. او پس از جنگ سیونه روزه، کشته شدن علی خامنهای و برخی دیگر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، نقش مذاکره کننده ارشد را در این برهه حساس برعهده گرفت. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره اولین تجربه آقای قالیباف در عرصه دیپلماتیک توضیح میدهد
