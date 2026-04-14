جمهوری اسلامی ایران بر گسترش دامنه آتش‌بس و در نهایت صلح خود با آمریکا، به جنگ حزب‌الله لبنان و نیروهای هم‌پیمان خود موسوم به «جبهه مقاومت» پافشاری می‌کند. این پافشاری تا آن‌جا است که محمدباقر قالیباف، در مقام رئیس هیئت مذاکره‌کننده، هرگونه توافق منهای لبنان را «فاقد منطق سیاسی» قلمداد کرده است. ماهیت اصرار ایران بر پیوند زدن آتش‌بس و ترک مخاصمه با آمریکا با پرونده جنگِ لبنان چیست؟ آیا موضوع پایان جنگِ اسرائیل با حزب‌الله برای تهران یک «خط قرمز حیاتی» است یا صرفاً یک «ابزار دیپلماتیک» است برای کسب امتیاز در حوزه‌های دیگر؟ رادیو فردا برای روشن کردن این موضوع با «مَکرَم رَباح»، استادیار تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، گفتگو کرده‌ است. حوزه‌های پژوهشی «مَکرَم رَباح» شامل جنگ داخلی لبنان و فرآیند آشتی ملی در آن کشور است.