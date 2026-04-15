«۲۳۸ تن» از ملوانان ناوهای دنا و بوشهر از سریلانکا راهی ایران شدند

یک مقام دولت سریلانکا اعلام کرد این کشور ۲۳۸ ملوان ایرانی را که پس از حملات اخیر آمریکا در سریلانکا حضور داشتند، به ایران بازگردانده است.
آرونا جایاسکارا، معاون وزیر دفاع سریلانکا، روز چهارشنبه ۲۶ فروردین به خبرگزاری فرانسه گفت که ۳۲ ملوان نجاتیافته از ناوشکن «دنا» و ۲۰۶ ملوان دیگر از ناو «بوشهر» روز سهشنبه این کشور را با یک پرواز چارتر به مقصد ایران ترک کردند.
این مقام وزارت دفاع سریلانکا در عین حال گفت که ۱۵ ملوان ایرانی برای مدیریت و نگهداری ناوچه بوشهر همچنان در سریلانکا ماندهاند.
ناوشکن دنا روز ۱۳ اسفند، در پنجمین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، هنگام بازگشت از یک رزمایش دریایی در آبهای هند، هدف حمله اژدری یک زیردریایی آمریکا قرار گرفت و در نزدیکی سواحل جنوب سریلانکا غرق شد. در این حمله ۱۰۴ نفر از ملوانان این ناو کشته شدند.
اجساد ۸۴ نفر از قربانیان این حمله پیدا و به ایران بازگردانده شد.
به دنبال این حمله، گزارش شد ناو دیگری از نیروی دریایی ایران به نام «بوشهر» به دلیل نقص فنی در بندر کلمبو سریلانکا پهلو گرفت. آن زمان مقامهای سریلانکا اعلام کردند به ۲۰۸ نفر از خدمهٔ این کشتی ویزای ۳۰ روزه دادهاند.
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود نسخهای از یک نامهٔ داخلی وزارت خارجهٔ آمریکا را مشاهده کرده که در آن از دولت سریلانکا خواسته میشد ملوانان دو کشتی ایرانی را به ایران باز نگردانند و ناوچه «بوشهر»، تا پایان جنگ در اختیار سریلانکا باقی بماند.
به دنبال این گزارشها، آنورا کومارا دیسانایاک، رئیس جمهور سریلانکا، گفت که این جزیره به دلایل بشردوستانه و مطابق با کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، از خدمه ناوچه بوشهر محافظت کرده است و این کشتی به بندر ترینکومالی در سواحل شرقی منتقل خواهد شد.
سریلانکا در زمان جنگ، اجازهٔ استفاده از امکانات زمینی توسط هواپیماهای جنگی ایالات متحده در این کشور را نداد.
ایالات متحده و ایران هر دو از شرکای مهم تجاری سریلانکا به شمار میروند؛ آمریکا حدود ۴۰ درصد صادرات پوشاک این کشور را به خود اختصاص میدهد و ایران نیز یکی از خریداران اصلی چای سریلانکا است.
یک کشتی جنگی دیگر ایران با نام «لاوان» با ۱۸۳ خدمه در روزهای آغازین جنگ به بندر کوچی هند رفت و در آنجه پناه گرفت. بیش از ۱۰۰ خدمه غیرضروری این کشتی هند را ترک کردهاند.