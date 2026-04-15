میسا طبرزی: پدرم در چهار سال زندان نه مرخصی داشتند و نه دسترسی به وکیل

حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهۀ دموکراتیک ایران که اکنون در زندان به سر می‌برد، در یک جلسه بازپرسی که به‌صورت آنلاین برگزار شده، در مورد اتهام‌هایی همچون «دعوت به اغتشاش و قتال»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» تفهیم اتهام شده است. دختر این فعال سیاسی در گفت‌وگو با رادیو فردا نسبت به پیامدهای این پرونده ابراز نگرانی کرده است. در گفت‌وگو با میسا طبرزدی ابتدا از جزئیات اتهامات پدرش پرسیدیم.