وبسایت «پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد» در گزارشی اعلام کرد دولت دومینیکا تابعیت ابوالفضل شمخانی، پسر علی شمخانی، را لغو و او را متهم کرده که برای دریافت گذرنامهٔ طلایی این کشور، ارتباطات سیاسی پدرش را پنهان کرده است.
بر اساس این گزارش، دارن پینارد، وزیر مشاور در وزارت کار دومینیکا، در نامهای به تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ (۷ فروردین ۱۴۰۵)، به ابوالفضل شمخانی اطلاع داده که تابعیت او که با نام مستعار «سامی هایک» اعطا شده بود، فوراً لغو میشود.
«پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد» در گزارش خود که روز ۲۷ فروردین منتشر شد، میگوید این اقدام پس از تحقیق این نهاد دربارهٔ فعالیتهای مالی خانوادهٔ شمخانی انجام شده که ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شده بود.
این نهاد شبکهای بینالمللی از روزنامهنگاران تحقیقی با تمرکز بر افشای فساد و جرایم فرامرزی است.
مقامهای دومینیکا اعلام کردهاند ابوالفضل شمخانی در سال ۲۰۲۰ از طریق «پنهان کردن یک واقعیت اساسی» موفق به دریافت تابعیت شده و اعلام نکرده بود که پدرش، علی شمخانی، از مشاوران ارشد سیاسی علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، بوده است.
علی شمخانی، پدر محمدحسین و ابوالفضل، از چهرههای معتمد علی خامنهای و دبیر شورای عالی دفاع بود که روز نهم اسفند ۱۴۰۴ در دفتر علی خامنهای در حملات آمریکا و اسرائیل همراه با رهبر جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مقامات و فرماندهان نظامی کشته شد.
بهنوشتۀ «پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد»، در نامهٔ لغو تابعیت ابوالفضل شمخانی همچنین به «اقدامی ناسازگار با وفاداری به دومینیکا» اشاره شده، هرچند جزئیات آن مشخص نشده است. به ابوالفضل شمخانی ۲۵ روز فرصت داده شده تا درخواست بررسی رسمی این تصمیم را ارائه کند.
مقامهای دومینیکا پیشتر در تابستان ۱۴۰۴ نیز تابعیت محمدحسین شمخانی را لغو کرده بودند.
ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا در ژوئیهٔ ۲۰۲۵ محمدحسین شمخانی را تحریم کرده و او را به هدایت یک شبکهٔ گستردهٔ قاچاق نفت به ارزش چند میلیارد دلار متهم کردهاند. بریتانیا نیز در اوت همان سال او را تحریم و اعلام کرد که از «فعالیتهای خصمانه» حکومت ایران حمایت کرده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده چهارشنبه گذشته، ۲۶ فروردین، نیز تحریمهای جدیدی را علیه چندین شرکت و نفتکش، عمدتاً مرتبط با شبکهٔ اقتصادی محمدحسین شمخانی اعلام کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که پسر شمخانی با بهرهگیری از نفوذ سیاسی پدرش ناوگانی بزرگ از نفتکشها و کشتیهای باری ایجاد و اداره کرده و خانوادهٔ شمخانی ثروت خود را به املاک جهانی با گذرنامههای خارجی منتقل کردهاند تا بدون جلبتوجه سفر کنند و ارتباطات خود با ایران را پنهان کنند.
بر اساس گزارش «پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد»، ابوالفضل شمخانی و برادرش، محمدحسین شمخانی، با استفاده از نامهای مستعار دومینیکایی، مجموعهای از املاک لوکس در دوبی به ارزش حدود ۲۹ میلیون دلار در اختیار داشتهاند.
این دو برادر با استفاده از نامهای مستعار دومینیکایی خود دستکم چهار ملک لوکس در دوبی در اختیار داشتهاند و بخشی از این املاک ابتدا با نام واقعی آنها خریداری و سپس به نامهای مستعار منتقل شده است.
بر اساس این گزارش تحقیقی، اسناد شرکتی این دو برادر را به شبکهای مرتبط با دور زدن تحریمها متصل میکند و نشان میدهد آنها از سهامداران مؤسس یک شرکت ترکیهای بودهاند که بعداً از سوی آمریکا تحریم شده است.
هرچند ابوالفضل شمخانی تاکنون با اتهام کیفری یا تحریم مستقیم مواجه نشده، اما دادستانهای آمریکا در پروندههایی در دادگاه فدرال واشینگتن ادعا کردهاند که او چند شرکت مرتبط با شبکهٔ برادرش را مدیریت میکند.
گزارش «پروژه گزارشدهی جرایم سازمان و فساد» میگوید وزارت دادگستری آمریکا در پی مصادرهٔ ۱۵.۳ میلیون دلار است که اوایل سال ۲۰۲۶ توقیف شد؛ پولی که شرکتهای مرتبط تلاش کرده بودند آن را از طریق سیستم مالی آمریکا منتقل کنند.
این گزارش میافزاید که هنوز مشخص نیست پسران شمخانی قصد دارند تصمیم دولت دومینیکا را بهطور قانونی به چالش بکشند یا نه، ضمن اینکه هیچیک از آنان به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادهاند.