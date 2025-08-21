دولت بریتانیا، محمد حسین شمخانی و چهار شرکت دیگر را در ارتباط با ایران تحریم کرد

دولت بریتانیا روز چهارشنبه ۲۹ مرداد یک فرد و چهار نهاد دیگر را در ارتباط با ایران تحریم کرد و گفت آن‌ها بخشی از شبکه‌ای هستند که از فعالیت‌های برون‌مرزی تهران، از جمله بی‌ثبات‌ کردن اوکراین و اسرائیل، حمایت می‌کنند.

بر اساس اعلامیهٔ دولت بریتانیا، این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های محمد حسین شمخانی، فعال نفتی و پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی، و چهار شرکت فعال در بخش‌های کشتیرانی، پتروشیمی و مالی است.

این شرکت‌ها عبارتند از: شرکت تجاری پتروشیمی، آدمیرال گروپ، اوشن لئونید اینوستمنتس و میلاوس گروپ.

به گفتهٔ بریتانیا، این شبکه فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران، از جمله تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن بریتانیا و سایر کشورها را تسهیل کرده است.

همیش فالکونر، مقام مسئول در امور خاورمیانه، گفت: «امروز، بریتانیا تحریم‌هایی را علیه کسانی که به نمایندگی از ایران فعالیت کرده و تلاش‌های این کشور برای تضعیف ثبات در خاورمیانه و امنیت جهانی را تقویت می‌کنند، اعلام می‌کند».

رویترز می‌گوید که سفارت ایران در لندن به درخواست آن برای اظهار نظر در مورد تحریم‌های جدید پاسخ نداده است.

ایالات متحده که ماه گذشته محمد حسین شمخانی را تحریم کرد، گفت که او شبکه گسترده‌ای از کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها را از طریق شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها کنترل می‌کند که نفت و سایر کالاهای ایران و روسیه را به سراسر جهان می‌فرستد.

برخی از شرکت‌هایی که روز چهارشنبه توسط بریتانیا تحریم شدند، به دلیل اقدام از طرف یا به دستور شمخانی، که متهم به کمک به عملیات برون مرزی ایران است، مورد اشاره قرار گرفتند. اتحادیه اروپا نیز در ماه ژوئیه آقای شمخانی را تحریم کرده بود.

بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های احتمالی شمخانی و چهار شرکت تحت تحریم در بریتانیا مسدود خواهد شد و افراد و مشاغل بریتانیایی اجازه ندارند با آن‌ها معامله داشته باشند.

قانونگذاران بریتانیایی ماه گذشته هشدار دادند که ایران تهدیدی رو به رشد و چندوجهی برای این کشور محسوب می‌شود و اگرچه هنوز با چالش‌های ایجاد شده توسط روسیه یا چین قابل مقایسه نیست، اما گفتند که دولت برای مقابله با آن آمادگی لازم را ندارد.

به گفتهٔ این نمایندگان، تهدید ایران شامل حملات فیزیکی و ترورهای احتمالی علیه مخالفان و جوامع یهودی و همچنین جاسوسی، عملیات سایبری تهاجمی و تلاش برای توسعهٔ سلاح‌ هسته‌ای است.

ایران این ادعاها را رد کرده و آن‌ها را «بی‌اساس، با انگیزه سیاسی و خصمانه» خوانده است.