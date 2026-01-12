دونالد ترامپ: ایران درخواست مذاکره کرده ولی شاید قبل از آن دست به اقدام بزنیم

رئیسجمهوری آمریکا میگوید رهبران ایران پس از آنکه او بارها تهدید کرده بود اگر تهران معترضان را بکشد مداخله نظامی خواهد کرد، با او تماس گرفتهاند تا «مذاکره کنند».
در حالی که گزارشهایی از افزایش شمار کشتهشدگان اعتراضها منتشر میشود و تصاویر منتشر شده اجسادی را نشان میدهد که بیرون یک سردخانه در تهران روی هم انباشته شدهاند، دونالد ترامپ گفت ایران آمادگی خود را برای گفتوگو اعلام کرده است.
او روز یکشنبه ۲۱ دیماه به خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «رهبران ایران دیروز تماس گرفتند»، و افزود «قرار است ملاقاتی ترتیب داده شود... آنها میخواهند مذاکره کنند».
با این حال، رئیسجمهوری آمریکا افزود: «ممکن است مجبور شویم پیش از آن جلسه دست به اقدام بزنیم».
آقای ترامپ گفت: «فکر میکنم آنها از فشارهای آمریکا خسته شدهاند»؛ ظاهراً اشاره او به حملات اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران در تابستان امسال بود که با حملهٔ آمریکا همراه شد.
ایران طی دو هفته گذشته شاهد اعتراضات گستردهای بوده که با وجود سرکوبی که گروههای حقوق بشری هشدار میدهند به «کشتار» تبدیل شده، گستردهتر شده است.
این اعتراضها ابتدا با خشم از افزایش هزینههای زندگی آغاز شد، اما بهتدریج رن و بوی سیاسی گرفت و به چالشی جدی برای جمهوری اسلامی بدل شده است.
با وجود قطع چندروزه اینترنت، اطلاعات همچنان بهصورت محدود از ایران بیرون میآید و ویدئوهایی که در سه شب گذشته از پایتخت، تهران، و دیگر شهرها منتشر شدهاند، تجمعات بزرگ را نشان میدهند.
رئیسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات روز یکشنبه خود همچنین تلویحاً گفت ایالات متحده ممکن است به معترضان برای دسترسی به اینترنت ماهوارهای کمک کند.
وقتی از او پرسیدند آیا استارلینک در ایران در دسترس قرار خواهد گرفت یا نه، ترامپ گفت این موضوع در دست بررسی است و آمریکا اگر ممکن باشد تلاش میکند دسترسی به اینترنت را دوباره برقرار کند.
او افزود که قصد دارد بعداً در همان روز یکشنبه با ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیسایکس که خدمات اینترنت ماهوارهای استارلینک را نیز ارائه میکند، تماس بگیرد.
رئیسجمهوری آمریکا طی دو هفته گذشته بارها رهبران ایران را تهدید کرد که اگر معترضان مسالمتجو را بکشند، ایالات متحده به کمک معترضان میآید.
در واکنش به این تهدیدها برای مداخله، رهبران جمهوری اسلامی بویژه علی خامنهای گفتهاند که ایران تلافی خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز روز یکشنبه در اظهاراتی که تلویزیون دولتی ایران پخش کرد، نیروهای نظامی آمریکا و کشتیرانی این کشور را «اهداف مشروع» خواند.