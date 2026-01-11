موج واکنشها به اعتراضات در ایران که با گزارشهای متعدد در مورد کشتار معترضان توسط نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی همراه شده است، همچنان ادامه دارد.
نخستوزیر سوئد روز یکشنبه ۲۱ دیماه در پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «گزارشهای هولناکی از ایران دربارهٔ کشتهشدن معترضان منتشر شده است. ما هرگونه استفاده از خشونت علیه تظاهرکنندگان مسالمتآمیز را محکوم میکنیم».
اولف کریسترسن افزوده است: ما خواستار آزادی همه کسانی هستیم که به ناحق بازداشت شدهاند. «سوئد در مبارزه مردم ایران برای آزادی، در کنار آنان ایستاده است».
دبیرکل سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که از گزارشها دربارهٔ «خشونت و استفادهٔ مفرط از زور توسط مقامهای ایرانی علیه معترضان» که در روزهای اخیر به کشته شدن دهها نفر و زخمی شدن شمار بیشتری انجامیده، عمیقاً وحشتزده شده است.
در بیانیهٔ سخنگوی آنتونیو گوترش آمده که او از ابراز نارضایتی شهروندان بهصورت مسالمتآمیز و بدون ترس حمایت میکند و از مقامهای ایرانی میخواهد نهایت خویشتنداری را به خرج دهند و از «بهکارگیری غیرضروری یا نامتناسب زور» خودداری کنند.
او همچنین خواستار تضمین دسترسی به اطلاعات در ایران، از جمله بازگرداندن ارتباطات، شده است.
حکومت ایران همزمان با سرکوب شدید معترضان، از شامگاه ۱۸ دی اینترنت را به شکل سراسری قطع کرده و به گفته نتبلاکس، خاموشی دیجیتال در ایران وارد چهارمین روز خود شده است.
آنتونی تایانی، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه ایتالیا، هم گفته که «دولت ایتالیا با نگرانی فراوان رخدادهایی را که چند روز است در ایران جریان دارد دنبال میکند. من از خواستههای دموکراتیک مردم ایران حمایت میکنم».
او از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا «حقوق بشر و آزادیهای بنیادین» همه معترضان را تضمین کنند و «از بهکارگیری مجازات ننگین اعدام بهعنوان ابزار سرکوب دست بردارند».
تایانی با تسلیت به به خانوادهها و بازماندگان کسانی که در جریان تظاهرات جان خود را از دست دادهاند، افزوده است: «ایتالیا، همراه با شرکای اروپایی خود، پیشگام اقدامی دیپلماتیک و فوری است تا هرچه سریعتر به راهحلی مثبت برای این بحران دست یابد؛ راهحلی که هم به خواستههای مردم ایران احترام بگذارد و هم امنیت شهروندان آن را تضمین کند».
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، نیز با بیان اینکه «نسل جدید ایران کرامت و آزادی میطلبد و این در سال ۲۰۲۶ خواسته زیادی نیست»، تأکید کرده است: «کشتار باید متوقف شود. بیگناهان و تحتتعقیبها باید آزاد شوند. سرکوب باید پایان یابد».
او در پستی در شبکه ایکس افزوده است: «خطاب به آن دختران شجاع، دانشجویان، و مردان و زنان حاضر در خیابانها: این زمان شماست. بدانید هر رژیمی که ارتباطات را مسدود میکند، رژیمی است که از مردم خودش میترسد».
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، هم در بیانیهای تصریح کرده که دولت این کشور با دریافت گزارشهایی مبنی بر اینکه در جریان اعتراضات جاری شمار زیادی از غیرنظامیان کشته یا زخمی شدهاند، عمیقاً نگران وخیمتر شدن اوضاع در ایران است.
او با تأکیدبر اینکه ژاپن با هرگونه استفاده از زور علیه اعتراضات مسالمتآمیز مخالف است، تصریح کرده که توکیو امیدوار است وضعیت کنونی هرچه سریعتر از راههای مسالمتآمیز حلوفصل شود.
فرماندار ایالت کالیفرنیا هم با اعلام حمایت از مردم معترض ایران تأکید کرد که این اعتراضها لزوم «تغییر اساسی» در ایران را نشان میدهد.
گوین نیوسام روز یکشنبه در شبکه ایکس نوشت: «کالیفرنیا در کنار مردم ایران ایستاده است؛ مردمی که با سرکوب خشونتآمیز، قطع گسترده اینترنت و برق، و فروپاشی اقتصادی تحمیلشده از سوی یک رژیم اقتدارگرای دینی روبهرو هستند».
او با اشاره به تداوم اعتراضها در سراسر ایران پس از دههها خشونت دولتی و محرومسازی از حقوق بنیادین، نوشت که این اتفاق «نشاندهنده ضرورت یک تغییر اساسی است».
این سیاستمدار حزب دموکرات آمریکا همچنین خواستار پایان فوری خشونت علیه غیرنظامیان، بازگرداندن دسترسی کامل به اینترنت و احترام به حق مردم ایران برای تعیین آزادانه سرنوشت خود شد.
هانا نویمان، رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، نیز گفته که حکومت ایران، معترضان را «تروریست» مینامد و «بعد چون حقوقشان را مطالبه میکنند، به صورتشان شلیک میکند؛ کاری که فقط تروریستها میکنند».
او در پستی در شبکه ایکس افزود: جمهوری اسلامی از «توطئههای خارجی» مینالد، اما همزمان شبهنظامیان عراقی را برای درهمکوبیدن مخالفتها به کمک میخواند.
خانم نویمان تأکید کرد: «حکومتی که بخواهد با کشتن درخشانترین و شجاعترین مردمش دوام میآورد، آیندهای ندارد».
پیش از این فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز خواستار پایان دادن به خشونتها علیه معترضان ایرانی شده بودند.
دور جدید اعتراضها در ایران از روز هفتم دی با تجمعاتی در بازار تهران به بهانه افزایش مداوم نرخ ارز و گرانیها آغاز شد اما در ادامه به مجموعهای از تجمعات اعتراضی گسترده و کمسابقه در دهها شهر ایران علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این اعتراضات از شامگاه پنجشنبه شدت گرفت و گزارشهای مختلف نیز حاکی از برخورد شدید نیروهای امنیتی با شهروندان معترض است و تصاویری از اجساد پرشمار کشتهشدگان در پزشکی قانونی کهریزک در جنوب تهران شدت خشونت علیه معترضان را به نمایش گذاشته است.