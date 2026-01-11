مسعود پزشکیان در نخستین موضع‌گیری آشکار دربارهٔ اعتراض‌های گسترده در ایران، معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» خواند و خواستار برخورد «قاطع» نیروهای امنیتی با آن‌ها شد.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی که روز یکشنبه ۲۱ دی پخش شد، همچنین مدعی شد معترضان که حضورشان از پنجشنبه هفته گذشته در شهرهای مختلف پررنگ‌تر شده است، از آمریکا و اسرائیل «دستور» می‌گیرند و افزود که «دشمن تروریست‌های آموزش‌دیده را به کشور وارد کرده است».

این اظهارات به روایتی که مقام‌های دیگر و رسانه‌های وابسته به حکومت ایران طی سه روز گذشته دنبال می‌کنند، شباهت دارد؛ این روایت معترضان را «تروریست» لقب می‌دهد.

این در حالی است که جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، روز ۱۸ دی اعلام کرده بود مسعود پزشکیان «دستور داده برای این‌که به امنیت ملی خدشه‌ای وارد نشود، برخورد امنیتی با مردم معترض رخ ندهد».

حکومت ایران از شامگاه پنجشنبه اینترنت را به شکل سراسری در ایران قطع کرده و شدت این اقدام به حدی است که حتی اغلب رسانه‌های داخلی هم امکان فعالیت ندارند و ارتباط تلفنی از خارج به داخل ایران نیز امکان‌پذیر نیست.

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبهٔ خود با تلویزیون حکومتی ایران ادعای «سر بریدن» توسط معترضان را مطرح کرد که اظهارنظری بی‌سابقه است. او همچنین سوزاندن ساختمان‌ها، خودروهای آتش‌نشانی و مساجد را به معترضان نسبت داد و از «خانواده‌ها» خواست که اجازه ندهند جوانان آنها «درگیر آشوبگری تروریست‌ها و آشوب‌طلبان شوند».

این موضع‌گیری در حالی است که او در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته حتی حاضر نشده بود مانند سایر نامزدها عنوان «اغتشاشات» را برای اعتراضات سال ۱۴۰۱ و پیش از آن به کار ببرد.

آقای پزشکیان در آن سال وقتی نمایندهٔ مجلس بود، چند روز بعد از شروع اعتراض‌ها در یک گفت‌وگوی زندهٔ تلویزیونی بر نقش پلیس در جان باختن مهسا امینی بعد از بارداشت توسط گشت ارشاد صحه گذاشته بود.

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز روز یکشنبه ادعاهای مشابهی مطرح کرد و گفت که یک «جریان» در اعتراضات «دست به رفتارهای بسیار خشن و جنایت‌آمیز» زد.

او مدعی «به قتل رساندن افراد، سوزاندن اشخاص و اقدامات خشونت‌بار» شد که به گفتهٔ او «شباهت زیادی به روش‌های گروهک‌های تروریستی مانند داعش داشت.»

آقای لاریجانی با طرح ادعای کشته شدن «تعداد قابل توجهی» از نیروهای انتظامی اذعان کرد که «شماری از شهروندان عادی نیز به شهادت رسیده یا مجروح شدند».

این در حالی است که خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی روز یکشنبه گزارشی ویدئویی از سوله‌ای بزرگ در تهران منتشر کرد که در آن اجساد بسیاری به چشم می‌خورد، اما قتل آن‌ها را به «معترضان» نسبت داد.

در این گزارش اشاره شده که این اجساد در پزشکی قانونی تهران است ولی به زمان و جزئیات دیگری اشاره‌ نمی‌شود.

محتوای ویدئوهایی که پیش‌تر درباره این سوله منتشر شده بود، حاکی از به‌کارگیری عامدانهٔ خشونت مرگبار علیه غیرنظامیان بود و صداوسیما در گزارش عصر یکشنبه خود صحت این تصاویر را تأیید کرد اما قتل «عمده» این افراد را به مخالفان حکومت نسبت داد.

رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند این گزارش‌ها را تأیید یا رد کند.

سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه اعلام کرد هم‌زمان با گسترش اعتراضات ضدحکومتی و گذشت بیش از ۶۰ ساعت از قطع سراسری اینترنت، سرکوب و کشتار معترضان در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه تهران، به‌طور چشمگیری تشدید شده است.

بر اساس اعلام این سازمان مستقر در نروژ، از آغاز اعتراضات تاکنون کشته‌شدن دست‌کم ۱۹۲ معترض تأیید شده است که ۹ نفر از آنان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

به‌دلیل قطع اینترنت در ایران و فضای امنیتی حاکم، دسترسی به اطلاعات مستقل با محدودیت جدی روبه‌روست.