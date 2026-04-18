در حالی که نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت نرگس محمدی افزایش یافته، گزارش‌ها حاکی است این فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در زندان زنجان همچنان از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم مانده است. به گفته منابع نزدیک به خانواده، او پس از وارد شدن ضربات شدید به سر و بدن در جریان بازداشت در مشهد، با مشکلات جدی جسمی روبه‌روست، اما امکان انتقال به بیمارستان برایش فراهم نشده است. این در حالی است که هم‌زمان با ادامه اجرای احکام متعدد قضایی، موضوع رعایت حقوق اولیه زندانیان، از جمله حق درمان، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، در نروژ در مورد آخرین وضعیت جسمی و شرایط نگهداری او چنین می‌گوید: