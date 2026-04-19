موضع حزب دمکرات کردستان درباره حملات ایران به کمپهایش چیست؟
حزب دمکرات کردستان ایران با انتشار بیانیه ای کشته شدن دو تن پیشمرگان زن این حزب در حملات روز جمعه سپاه پاسداران به کمپهای این حزب در اقلیم کردستان عراق را تایید کرده و گفته است حق دفاع مشروع برای خود را محفوظ می داند. خالد عزیزی ، سخنگوی این حزب به رادیوفردا میگوید جمهوری اسلامی در صدد انتقام گرفتن از کردهاست ولی این حزب برنامهای برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی در خاک ایران ندارد.
فروردین ۳۰, ۱۴۰۵
