تقاضا برای سامانههای خورشیدی پشتبامی در اروپا همزمان با آغاز جنگ ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از خانوارها برای کاهش هزینههای برق به این گزینه روی آوردهاند.
بر اساس گزارشی که رویترز روز سوم اردیبهشت در پی گفتوگو با چندین شرکت فعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان، بریتانیا و هلند منتشر کرد، تقاضای مالکان خانهها از برخی فعالان این صنعت برای نصب سامانههای خورشیدی بیش از دو برابر شده است.
این افزایش تقاضا در حالی شکل گرفته که روند نصب این سامانهها در اروپا در سال ۲۰۲۵ برای نخستینبار در حدود یک دهه کاهش یافته بود.
یانیک نولدن، همبنیانگذار شرکت آلمانی «Solarhandel24» که در زمینهٔ تجهیزات انرژی خورشیدی در آلمان فعالیت میکند، به رویترز گفته است جنگ ایران تنها وابستگی دیرینهٔ اروپا به انرژی وارداتی را آشکار کرده است. بهگفتۀ او، دولتهای اروپایی در سالهای گذشته در مسیر نادرستی حرکت کردهاند.
این شرکت اعلام کرده که فروش خالصش در ماه مارس (ماه گذشتهٔ میلادی) بیش از سه برابر شده و به حدود ۷۰ میلیون یورو رسیده و انتظار میرود این روند در ماه آوریل (ماه جاری) نیز ادامه یابد. این شرکت همچنین قصد دارد برای پاسخ به افزایش تقاضا، نیروی کار خود را حدود یکسوم افزایش دهد.
شرکت آلمانی «Enpal»، یکی از بزرگترین ارائهدهندگان سامانههای خورشیدی خانگی در اروپا، نیز از رشد قابلتوجه سفارشها خبر داده و اعلام کرده است که تقاضا برای نصب سامانههای خورشیدی پشتبامی نقش اصلی را در این افزایش ایفا کرده است.
مدیرعامل این شرکت گفته است که این روند به «تابآوری اروپا» مربوط میشود و همانطور که اروپا باید توان دفاع از خود را داشته باشد، باید بتواند انرژی خود را نیز تأمین کند.
در این میان، مالکان خانهها بهطور فزایندهای به سامانههای کامل شامل پنلهای خورشیدی، باتری و تجهیزات شارژ خودروهای برقی روی میآورند که امکان ذخیره و استفاده از برق در زمانهای بعدی را فراهم میکند.
همزمان، تقاضا برای فناوریهای ذخیرهسازی انرژی نیز افزایش یافته و «Holland Solar»، انجمن صنعت انرژی خورشیدی در هلند، از رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی در این بخش خبر داده است.
فیلیپ تون از شرکت «E.ON»، بزرگترین اپراتور شبکهٔ انرژی در اروپا و از تأمینکنندگان خدمات انرژی، نیز گفته است که درخواستهای مشتریان تقریباً دو برابر شده است.
با این حال، برخی مدیران صنعتی معتقدند تغییرات پیشِ رو در قوانین انرژیهای تجدیدپذیر آلمان نیز در افزایش تقاضا نقش دارد. هزینهٔ نصب این سامانهها برای یک خانهٔ معمولی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو برآورد میشود.
گروه «SolarPower Europe»، یک نهاد صنعتی فعال در حوزهٔ انرژی خورشیدی در اروپا، پیشتر اعلام کرده بود که کاهش حمایتهای دولتی از انرژیهای تجدیدپذیر یکی از عوامل افت تقاضای خانگی در سال ۲۰۲۵ بوده است.
در بازار سهام نیز شرکت «SMA Solar»، از بزرگترین تولیدکنندگان مبدلهای خورشیدی در جهان و از معدود تولیدکنندگان اروپایی این تجهیزات، با افزایش ارزش سهام روبهرو شده و از رشد تقاضا خبر داده است.
همچنین شرکت بریتانیایی «OVO Energy»، یک تأمینکنندهٔ برق و گاز و خدمات انرژی برای مصرفکنندگان خانگی، اعلام کرده است که فروش بخش خورشیدی این شرکت در ماه آوریل حدود ۱۰ برابر سال گذشته بوده است.
در عین حال، شرکت آلمانی «1Komma5Grad»، فعال در حوزهٔ راهکارهای انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت مصرف انرژی، تأکید کرده است که بحرانهای انرژی بار دیگر اهمیت این بخش را نشان میدهد.
با این حال، تولیدکنندگان چینی میگویند افزایش تقاضا در بازار جهانی بعید است مشکل مازاد ظرفیت تولید را بهطور جدی کاهش دهد، زیرا ظرفیت تولید چین بهتنهایی تقریباً دو برابر تقاضای پیشبینیشدهٔ جهانی است.
کارشناسان میگویند افزایش اخیر تقاضا نشان میدهد که بحرانهای ژئوپلیتیکی میتوانند بهسرعت اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهند، هرچند این روند ممکن است ریشهایتر و بلندمدتتر از یک واکنش موقت به جنگ باشد.
جنگ ایران از نهم اسفند ۱۴۰۴ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و پس از حدود ۴۰ روز با آتشبس متوقف شد. در این فاصله، تنگه هرمز که یکی از گلوگاه استراتژیک انرژی در جهان است، مسدود شد و عبور و مرور کشتیها از آن بهشدت محدود مانده است.