عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، عصر روز شنبه پس از دیدار با مقامات پاکستان و پیش از این که تیم مذاکره کننده آمریکایی به اسلام آباد برسند، این شهر را ترک کرد. بنا بر گزارش‌ها، مقامات ایران پیشنهاد جامعی را به عاصم منیر داده‌اند تا به تیم آمریکایی ارائه شود. علی واعظ، تحلیلگر ارشد ایرانی-آمریکایی در گروه بین‌المللی بحران ابتدا به این پرسش پاسخ داده که چه تصویری می‌توان از آنچه پشت درهای بسته مذاکرات میان وزیر خارجه ایران و مقامات پاکستان گذشت، داشت؟