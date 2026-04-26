دستاوردها و محدودیتهای پاکستان در مقام میانجی مذاکرات ایران
در حالی که اسلامآباد در هفتههای گذشته به عنوان میزبان و میانجی وارد صحنه شده، این نخستین آزمون جدی این کشور در مدیریت یک بحران منطقهای و جهانی است. سفر عباس عراقچی به پاکستان و لغو همزمان سفر نمایندگان آمریکا، نشانهای از پیچیدگی این نقش است؛ نقشی که میان امید به تسهیل گفتوگو و خطر شکست دیپلماسی در نوسان است. در عین حال، احتمال ورود بازیگرانی مانند عمان یا ترکیه، میتواند موقعیت پاکستان را تقویت یا تضعیف کند. اینکه اسلامآباد تا چه حد بتواند این تعادل را حفظ کند، به یکی از پرسشهای کلیدی این مقطع تبدیل شده است. قندیل عباس، تحلیلگر مسائل پاکستان از اسلام آباد، در گفتوگو با رادیوفردا دستاوردها و محدودیتهایی پاکستان را چنین ارزیابی میکند:
